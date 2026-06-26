Mundial 2026 | Colombia vs. Portugal: Inteligencia Artificial pronosticó resultado y autores de los goles

Ha llegado el tan ahelado día para la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este sábado desde las 6:30 p.m. se enfrenta a Portugal de Cristiano Ronaldo en un duelo inédito para ambas naciones.

Dicho partido significará para la Tricolor mucho, pues aunque ya tenga asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final, en caso de ganar o empatar podrá pasar como primera del grupo K.

Para los lusos otra es la historia. Estos al no haber logrado ganar en el primer juego con RD Congo, se ven obligados a sumar los tres puntos contra la Tricolor para llegar a 7 unidades, y así asegurar su lugar en al próxima fase.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Miami, Estados Unidos, será la ciudad que albergue el partido más mediático de todo el Mundial, hasta ahora. Desde que se supo que dicho partido se daría, el público del mundo entero puso los ojos sobre ese compromiso donde habrá un James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo.

La cantidad de boletos pedidos para asistir a dicho juego ha superado las expectativas. FIFA ha reconocido más de una vez que es el compromiso que más atractivo tuvo tras la definición de los grupos el pasado 5 de junio.

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Colombia, a dar el golpe en la mesa

Después de jugadas dos fechas, la Selección Colombia se ha visto con un nivel sobresaliente. A Uzbekistán y RD Congo les pudo ganar sin ser brillante, pero mostrando un nivel importante.

Dichos rivales marcaron algunas pautas, así como también cuestiones por mejorar del andamiaje del equipo. Contra Portugal otra historia completamente diferente se dará en el gramado del estadio de Miami.

La Selección Colombia celebra su clasificación a dieciseisavos Mundial 2026. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Allí la Tricolor tendrá que neutralizar a CR7, también se preocupará por Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, entre otras cuantas figuras del seleccionado dirigido por Roberto Martínez.

En el papel, los europeos son los favoritos a llevarse el encuentro, pero hay análisis que no destarcan a Colombia para que dé el batacazo más importante de la fase de grupos.

La Inteligencia Artifical siempre es consultada en la antesala de los partidos para saber su concepto. Esta vez, ChatGPT fue el sistema al que se le pidió un pronóstico del juego, así como resultado final, quiénes marcan y también cuál selección de estas dos cierra como líder de la zona.

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Dicha Inteligencia fue certera al responder, dando ilusión a los colombianos con el marcador final: “Colombia 2-1 Portugal”, apuntó.

Sobre los anotadores del juego, para el equipo patrio serían Luis Díaz (Colombia) y Luis Javier Suárez (Colombia), mientras que para los portugueses marcaría su máxima estrella, Cristiano Ronaldo (Portugal).

Además de eso, no siendo un dato menos importante, ChatGPT vaticinó que ganando el equipo de Lorenzo avanzaría con puntaje ideal: “Mi pronóstico es que Colombia termina primera del Grupo K”.

Selección Colombia, la favorita de la IA para acabar primera del grupo K. Foto: AP Photo/Fernando Llano

“A Colombia le basta con empatar o ganar para conservar el liderato, mientras que Portugal necesita la victoria para superarla", complementó sobre las grandes chances que tiene el elenco cafetero de pasar primero en la zona K.

Será cuestión de esperar, que llegue la hora ‘0′ y ver cómo se desarrolla el tan esperado partido que cierra la fase de grupos del Mundial United 2026.