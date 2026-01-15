Cada vez falta menos para la Copa del Mundo en la que el seleccionado de Colombia estará presente tras ocho años. Néstor Lorenzo ultima detalles de la preparación, luego de saber que tendrá a Portugal y Uzbekistán -confirmados- como rivales en la fase de grupo.

Aún resta saber un seleccionado más que hará parte del grupo K. Dicho puesto se lo pelearán República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia durante el repechaje que se juegue en el mes de marzo de 2026.

Mientras llegan esos partidos, así el Mundial en sí, la previa ya deja noticias importantes relacionadas con la Tricolor.

Una de las novedades que retumba en el mundo entero durante las últimas horas, la dio la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) a través de un comunicado oficial.

Estos mencionaron la gran afluencia de público que está intentando hacerse con una boleta para la cita orbital. En lo que concierne a Colombia, la entidad apuntó a que para ningún partido se está intentando conseguir un ticket, como para el que jugarán Colombia y Portugal en la fecha 3 de la fase de grupos.

Ese duelo que medirá a James Rodríguez ante Cristiano Ronaldo en un partido que será inédito, es el “el partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami”, apunta Fifa.

Llama poderosamente la atención que así sea, pues por los datos entregados, ni siquiera la final está siendo tan llamativa para los espectadores que puedan ir a suelo norteamericano.

A modo informativo, el máximo ente del balompié mundial enlistó los juegos que tiene más demanda, por detrás el mencionado entre colombianos y lusos.

“Seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto”, dieron a conocer.

Sedes de Colombia en el Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán

Miércoles 17 de junio de 2026

Ciudad de México (México)

Hora aproximada: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Ganador del repechaje (entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Martes 23 de junio de 2026

Guadalajara (México)

Hora aproximada: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Portugal

Sábado 27 de junio de 2026

Miami (Estados Unidos)

Hora aproximada: 6:30 p.m. (hora Colombia)

Un día después de la realización del sorteo que definió cómo quedaron los grupos para el Mundial 2026, Fifa hizo otro evento en el que también determinó las sedes en las que jugarían cada partido las naciones. A Colombia la suerte la acompañó poco, según lo dicho por Lorenzo en dicho momento.

“Nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo pero bueno, lógicamente es el que tiene prioridad también”, fue su análisis a los micrófonos de Caracol Televisión.