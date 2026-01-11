Deportes

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

Jessi Uribe contó los detalles de la colaboración que estaba lista para lanzarse camino al Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de enero de 2026, 2:56 p. m.
Yeison Jiménez iba a grabar en colaboración con varios artistas del género popular
Yeison Jiménez iba a grabar en colaboración con varios artistas del género popular Foto: Getty Images

Después de ver el éxito que tuvo la canción de Ryan Castro para la Copa América, Yeison Jiménez tenía preparado un nuevo lanzamiento dedicado a la Selección Colombia y su camino hacia el Mundial 2026.

Así lo confirmó Jessi Uribe tras la muerte de su colega en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, en Boyacá.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Uribe contó que, en las próximas horas, se iban a reunir para grabar la canción e, incluso, que Yeison le pidió el favor de que le consiguiera la camiseta original de la Selección Colombia para usarla en el video.

“Les voy a confesar algo. Mañana yo grababa canción con Yeison, con Jhon Alex Castaño, con Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luis Alfonso… todos nos íbamos a reunir en mi casa”, dijo desde la tarima.

Jessi rompió en llanto al recordar la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez. “Ya lo teníamos listo, era una canción para la Selección Colombia”, declaró.

“Me dijo Yeison: ‘Papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame a conseguirla, es talla L’. Un aplauso para él, por favor”, recordó entre lágrimas.

Jessi Uribe hizo homenaje a la memoria de su colega, al igual que varios de los artistas populares que tenían concierto el sábado en la noche.

Pasamos momentos hermosos, compitiendo los dos, una competencia sana. Siempre era Yeison, Jessi, Yeison, Jessi… Nos queríamos mucho en el fondo, nos mirábamos como competencia, pero nos quisimos mucho”, finalizó.

El cantante santandereano cantó por primera vez un tema de quien era su competencia en el género y dejó claro que la amistad se sobrepuso a todas las veces en las que se enfrentaron por la cima en las plataformas musicales.

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Así como Jessi Uribe se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez, muchos otros artistas manifestaron su tristeza por la noticia que llegó en horas de la tarde del sábado 10 de enero de 2026.

El autor de éxitos como Aventurero se disponía a viajar hacia Marinilla, Antioquia, cuando la avioneta en la que se transportaba presentó fallas mecánicas y cayó.

Los seis ocupantes fallecieron, entre ellos Yeison Jiménez, el piloto y miembros de su equipo de trabajo. Las autoridades llegaron hasta el lugar para intentar auxiliarlos, pero ya era demasiado tarde.

YEISON JIMÉNEZ
Yeison Jiménez en el videopódcas 'Sin Filtro' en SEMANA Foto: HELEN RAMÍREZ

La avioneta quedó en llamas y minutos después se confirmó que el artista de música popular estaba entre los fallecidos.

“Quiero contarles que hemos recibido una noticia: que la avioneta en la que venía Yeison Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Estamos recibiendo esta información. Su banda, toda se encontraba en este momento aquí. Se están retirando”, anunció el alcalde de Marinilla, Julio César Serna.

