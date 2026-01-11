René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

El país está de luto por la muerte de Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular que falleció en un trágico accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, este 10 de enero.

Aunque las causas del siniestro todavía están siendo evaluadas por las autoridades, los videos dejan la hipótesis de una presunta falla mecánica al momento del despegue.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Yeison se dirigía hacia Marinilla, Antioquia, para cerrar el concierto del sábado por las ferias y fiestas. El cantante iba acompañado de cinco personas más, entre ellos el piloto, que era su hombre de confianza para los vuelos privados hacia distintos lugares del país.

Jiménez confesó en varias entrevistas que había soñado con accidentes aéreos, unas palabras que hoy retumban entre los miles de seguidores que tiene en toda Colombia.

Yeison Jiménez, cantante colombiano que falleció el sábado en un accidente de avión. Foto: Getty Images

Los mensajes de René Higuita y Juanfer Quintero

La muerte de Yeison Jiménez tiene conmocionados a sus fanáticos, entre ellos, futbolistas famosos como René Higuita y Juan Fernando Quintero.

Cabe recordar que el cantante era hincha furibundo de Atlético Nacional y estuvo en el Estadio Atanasio Girardot, invitado por la dirigencia del cuadro verdolaga.

Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

Ese día, conoció a René Higuita, quien publicó la foto que se tomaron y le dedicó unas sentidas palabras como despedida. “Qué dolor tan grande la pérdida de nuestro amigo, hermano, hincha de nuestro Atlético Nacional. Descansa en paz”, escribió el exarquero en su cuenta de Instagram.

Juanfer Quintero también se pronunció y desempolvó un recuerdo junto a Yeison Jiménez. “Descansa en paz, amigo”, apuntó el volante creativo de River Plate.

El ciclismo también llora a Yeison Jiménez

Rigoberto Urán, exciclista colombiano, fue otro de los deportistas que lamentó la noticia. “Brindamos por la vida sin saber que ese momento iba a quedar para siempre. Hoy, ese recuerdo duele. Elevo una oración por Yeison Jiménez y por su familia, por los que quedan con el vacío y el silencio. Gracias por las alegrías que nos regalaste, por tu música y por lo que fuiste”, aseguró.

Rigo acompañó su mensaje con un video de un reciente concierto en el que Yeison brindó un trago con él y lo enalteció por todas las alegrías que le dio al deporte colombiano como ciclista.

Este fin de semana continuarán los homenajes para la vida y obra musical del cantante de éxitos como ‘Aventurero’, ‘Qué día es hoy’, ‘Vete’ y muchos más.

La Fiscalía abrió indagación por el accidente y confirmó que los cuerpos de los seis pasajeros, incluido el de Yeison Jiménez, serán trasladados a Bogotá a las instalaciones de Medicina Legal.