Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

A sus 34 años, Colombia, la música popular y hasta el fútbol tuvieron que despedir a uno de los cantantes de mayor auge en la actualidad, Yeison Jiménez.

Después de un siniestro aéreo durante la tarde de este sábado, 10 enero, el cantante y parte de su grupo de trabajo fallecieron al estrellarse la avioneta en la que se transportaban desde Boyacá con rumbo a Antioquia.

Si bien la industria en la que más se le conocía al artista era la musical, en el balompié colombiano también se le ha visto estar presente. Su amor por Atlético Nacional lo había llevado a hacer presencia en el Atanasio Girardot, en donde vistió con orgullo la prenda del cuadro verdolaga.

En un video que difundió en sus redes sociales en dicho momento y que ahora se hizo viral, a Jiménez se le notaba contento por la oportunidad que le dio el club de estar a ras de campo: “Qué nivel (...) el propio sueño”, dijo en su momento.

Win Sports, canal oficial del balompié nacional, al enterarse del deceso trágico del jugador, lo recordó justamente con esa grabación que hizo el cantante y lamentó su partida.

“El fútbol también despide hoy a uno de los suyos. Yeison Jiménez, recordado por su voz y su camino en la música, fue además un seguidor fiel del buen fútbol y un hincha declarado de Atlético Nacional”, recordó de su amor por el Rey de Copas.

“En las tribunas, como en la vida, vivió la pasión con autenticidad. Paz en su tumba para el artista y para el hombre que nunca ocultó su amor por la pelota”, completaron en el sentido tributo.

Su pasión lo llevó al Santiago Bernabéu

Para un soñador como Yeison Jiménez ir a recintos como el mítico estadio del Real Madrid representaba algo sumamente emotivo. Este, en vida, pudo ir al escenario deportivo en la capital de España, donde presenció un juego del cuadro merengue.

Una vez vivida la experiencia, Jiménez puso un tridente de fotos de lo vivido y añadió el mensaje: “¡Qué buen partido!”.

Su primer Campín

Un lleno total hubo en el estadio El Campín de Bogotá el día que Yeison Jiménez se presentó. El cantante fue el primero de su género en aventurarse a llenar el estadio más importante de los colombianos y lo logró.

Durante meses la convocatoria se hizo, contando con el apoyo de todos los fanáticos a los que les agradeció en ese momento por la ayuda para cumplir el “gran sueño, se me hacen agua los ojos, una vez más GRACIAS, no se van a arrepentir!”.

“El Campín fue escenario de una promesa cumplida, de un cumpleaños inolvidable”, agregaba días después de haber hecho historia para su carrera ante más de 40.000 personas.

“Mi gente HICIMOS HISTORIA, ustedes y yo, logramos esto, gracias, gracias, gracias, por creer una vez más en mi. LOS AMO!”, fue otro de los mensajes sentidos que le dedicó a su gran fanaticada.