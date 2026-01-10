Fiscalía abre indagación tras accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

El país sigue lamentando el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, en un accidente aéreo registrado en cercanías a la vía Paipa-Duitama, Boyacá, en la tarde del sábado 10 de enero.

“La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín”, dijo la Aerocivil en un comunicado. Y agregó que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento.

La Aerocivil confirmó que el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde de este sábado, 10 de enero, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, indicó la autoridad aeronáutica.

Yeison Jiménez fue reconocido como uno de los más importantes cantantes de música popular. Ha sido el único que llenó el Estadio El Campín. Foto: Colprensa

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”.

A su vez, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que los cuerpos de las víctimas serán abordados en la ciudad de Bogotá, en articulación con el equipo de Cundinamarca, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena.

“La entidad continuará atenta al desarrollo del caso y, en atención a su naturaleza misional, la información técnica y procedimental que se derive de las actuaciones será remitida oportunamente y de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de la investigación”.

Tras el hecho, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, decretó Duelo departamental, y lamentó el hecho. “La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”; al igual que el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo: capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.