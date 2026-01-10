Boyacá

Pipe Bueno, Jessi Uribe y otros amigos del cantante Yeison Jiménez reaccionaron a su muerte. Así llora Colombia su trágico fallecimiento

El artista falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 11:58 p. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Catalina Olaya

La trágica muerte de Yeison Jiménez en la tarde de este sábado, 10 de enero, en un accidente aéreo en Boyacá, ha generado múltiples reacciones, no solo del sector artístico, sino también del político. Desde el presidente, Gustavo Petro, hasta precandidatos a la presidencia de Colombia han lamentado su fallecimiento.

“Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Jhonny Rivera, otra de las estrellas de la música popular colombiana y gran amigo de Yeison Jiménez, se pronunció en Instagram.

“Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras”, dijo.

Por su parte, Carlos Vives manifestó: “Estoy cerca de la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”.

Emergencia vía Paipa a Duitama, en Boyacá, por accidente de una avioneta que iba con destino a Medellín con seis personas

Jessi Uribe, otro de los cantantes de música popular del momento, lamentó la partida del manzanareño: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano @yeison_jimenez. Te vas como un gigante de la musica 🙌🏻🙌🏻 nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. ♥️Viva tu música y junto a ella tus recuerdos".

Otro de los músicos referente del género, Pipe Bueno, amigo del cantante caldense, dijo: “Todavía no logro procesar esta noticia…Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños".

Además, escribió: “Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va… Hoy el género popular Colombiano está de luto".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lamentó lo ocurrido con el caldense: “Qué tristeza. Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”, escribió el mandatario.

Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, se pronunció y dijo: “Lamento profundamente la partida de Yeison Jiménez. Su música marcó a miles de personas y deja una huella imborrable en quienes lo admiraron. Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y seguidores en este momento tan difícil. Que su memoria siga viva en cada canción y en cada recuerdo”.

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

Por su parte, Vicky Dávila, del movimiento Valientes, afirmó: “Es muy triste la muerte de Yeison Jiménez, joven y exitoso cantante de música popular. Los colombianos lloramos su partida prematura. A su familia y a sus fans un abrazo apretado. La vida es muy muy sorprendente. Yeison lo logró todo, bendito Dios. Siempre cantaremos tus canciones”.

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Oficina Yeison Jiménez

A su vez, el precandidato Juan Daniel Oviedo aseguró que si algo representa a Colombia en el mundo es su música, su talento y su arte. “Lamentamos profundamente la muerte del cantante Yeison Jiménez y de sus cuatro acompañantes. Nos solidarizamos con sus familias, seres queridos y seguidores. Que en paz descansen”.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Daniel Quintero dijo en su cuenta X: “Siento un profundo dolor por la muerte de Yeison Jiménez y sus compañeros. Yeison fue un artista que con talento, disciplina y esfuerzo se ganó a pulso un lugar en lo más alto de la música popular. Sus canciones le hablaron a la gente, a sus dolores, a sus luchas y a sus alegrías. Hoy se apaga una voz que acompañó a muchos, pero su legado permanecerá. Que Dios lo tenga a su lado. Mi solidaridad y abrazo sincero para su familia, amigos y seres queridos”.

En desarrollo...

Pipe Bueno, Jessi Uribe y otros amigos del cantante Yeison Jiménez reaccionaron a su muerte. Así llora Colombia su trágico fallecimiento

