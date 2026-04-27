Grave incendio en Itagüí: organismos de socorro atienden emergencia

Un grave incendio se registra este lunes, 27 de abril, en el municipio de Itagüí, en Medellín, Antioquia, donde las autoridades se encuentran en máxima alerta por esta situación compleja. De acuerdo con la información que se ha conocido, la emergencia es en las inmediaciones de las bodegas de Coltejer y a una estación del metro.

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Desde la alcaldía anunciaron que se encuentran al frente de este caso: “En este momento se presenta un incendio de grandes proporciones cerca a la sede de Coltejer. Recomendamos tomar vías alternas y transitar con precaución”.

Precisaron que el caso está siendo atendido por los organismos de socorro: “Noticia en desarrollo, los invitamos a estar atentos a nuestras redes para más información”. Por medio de las redes sociales se logra ver la magnitud de esta situación que es atendida por el cuerpo de bomberos.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas en medio de este incendio de grandes magnitudes.

“Más de 40 bomberos atienden la emergencia con apoyo de unidades de Envigado, Sabaneta, Bello, Medellín, La Estrella y Caldas", informó TeleAntioquia por medio de su cuenta en X.

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Es necesario que las comunidades se encuentren atentas a los canales oficiales con el fin de poder recibir las instrucciones por parte de las autoridades locales que atienden este incendio.

Se espera que las autoridades puedan entregar un nuevo balance de esta emergencia que se registra durante este lunes, 27 de abril.