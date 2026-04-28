Gustavo Petro estará en una ciudad, distinta a Bogotá, en la tradicional marcha del primero de mayo, ¿dónde?

El 1 de Mayo, cuando se conmemora el día del trabajo, es uno en los que más personas se agolpan en las calles. Las manifestaciones han sido tradicionales desde hace décadas y reúnen a los sindicatos y movimientos, la mayoría de izquierda.

Desde que Gustavo Petro llegó al poder, el 1 de mayo ha sido una fecha emblemática. El presidente ha dado sus discursos en tarimazo y ese día ha lanzado muchas de sus decisiones y críticas.

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Por eso, se espera que este primero de mayo sea particularmente importante pues será el último discurso del primer mandatario en esa fecha, antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto.

El presidente publicó un trino en donde asegura que “este 1 de Mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”. Por ahora, no se sabe si es desde esta ciudad que dará su discurso. La presencia de Petro en la capital de Antioquia, la tierra de Álvaro Uribe, tiene un enorme peso simbólico y seguramente dará mucho de qué hablar.