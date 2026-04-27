“El sistema de salud lleva años saqueado”: Daniel Quintero llevó denuncia a Fiscalía por presunto intento de soborno

El nuevo superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, denunció públicamente un presunto intento de soborno relacionado con el pago de facturas de una IPS.

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Según explicó, el hecho ocurrió el mismo día en que fue notificado oficialmente de su nombramiento y ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario aseguró que un hombre identificado como Juan Nicolás Pérez Torres le habría ofrecido una contraprestación económica para intervenir en pagos pendientes dentro del sistema de salud.

“Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común. “Conmigo esto se acabó” (sic), escribió Quintero Calle.

Junto al pronunciamiento, el superintendente compartió una captura del mensaje recibido, en el que presuntamente le proponían conversar sobre dificultades relacionadas con pagos de una IPS y le ofrecían un porcentaje sobre las facturas.

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De acuerdo con el documento de denuncia, el funcionario señaló que el ofrecimiento buscaba: “Por medio de mis funciones como Superintendente Nacional de Salud, agilizara el pago de unas facturas a cargo del sistema de salud”.

Quintero Calle aseguró que decidió no responder a los mensajes y conservar las pruebas para entregarlas a las autoridades competentes.

“El sistema de salud lleva años siendo saqueado por personajes que cobran por lo que es un derecho. Esta Superintendencia no lo va a permitir”, enfatizó el funcionario.

Finalmente, el superintendente invitó a ciudadanos y funcionarios que hayan sido víctimas de este tipo de conductas a denunciar ante las autoridades.

Además, aseguró que la Superintendencia Nacional de Salud acompañará los procesos necesarios para combatir posibles hechos de corrupción dentro del sistema.