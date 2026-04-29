“Quiero ir a Medellín”: Gustavo Petro anuncia protesta y llama a sus bases a respaldar al Gobierno

Tal como lo había anticipado por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró en el consejo de ministros televisado de este 28 de abril que viajará a la capital de Antioquia a liderar una manifestación este 1 de mayo.

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La tradicional manifestación del Día del Trabajo, que anualmente recoge a cientos de personas, tendrá otros objetivos. Él pidió que la ciudadanía avale la Asamblea Nacional Constituyente, defienda las reformas sociales y rechace las decisiones judiciales.

“Este 1 de mayo, que quiero ir a Medellín, quiero ver los beneficiarios del programa. He pedido que se le diga al señor Mauricio Rodríguez (director del DPS), porque nada se saca teniendo listados fríos sino se moviliza la población”, dijo Petro.

Es la primera vez que Gustavo Petro, durante su Gobierno, se desplaza al Valle de Aburrá a liderar una manifestación. El más reciente evento en el que estuvo, donde compartió tarima con los capos más peligrosos de la ciudad, generó una gran tormenta.

No solo marchará Petro, también lo hará Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, quien llamó a sus bases a respaldar al Ejecutivo y su campaña política. Entre tantas cosas, se llamará la atención al Congreso y la rama judicial por los “golpes” que han dado al Gobierno.

En la capital de Antioquia ya se está alistando el dispositivo de seguridad para blindar las protestas de este viernes, que se desarrollan en un contexto sensible, al calor de las elecciones, donde el mandatario, abiertamente, ha participado en política.