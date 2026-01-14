Deportes

Joya de Selección Colombia se debate entre la Serie A y LaLiga: cotizado a seis meses del Mundial 2026

Se trata de uno de los jugadores jóvenes que el proceso Lorenzo ha acogido en Selección Colombia. Los minutos son claves si quiere jugar el Mundial 2026.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 4:48 p. m.
Selección Colombia en uno de sus últimos partidos, ante Australia, en 2025.
Selección Colombia en uno de sus últimos partidos, ante Australia, en 2025. Foto: Getty Images

El mercado de invierno en Europa parece la oportunidad ideal para que Yaser Asprilla, jugador de la Selección Colombia, encuentre oro equipo donde pueda tener más brillo y minutos. La Copa Mundial 2026 asoma y el cafetero parece una de las cartas de Néstor Lorenzo.

Ahora bien, desde Europa dan noticias sobre el futuro del joven Asprilla. Aunque no ha tenido el ritmo deseado en el último tiempo, parece que sí está cotizado y quiere mercado. Al menos, dos equipos estarían preguntando sus condiciones para llevárselo a préstamo.

Esos dos clubes serían: uno de LaLiga de España, donde Asprilla ya milita con Girona, y otro desde la Serie A italiana. Se vienen horas claves en cuanto al tema, con un Yaser que suena en este mercado de pases.

“Fiorentina y Mallorca están interesados en Yaser Asprilla”

La información la entregó el periodista Ekrem Konur, especializado en el mercado de pases en el mundo del fútbol. Además, añade que Girona aceptaría ceder a Yaser Asprilla pero si los equipos interesados dan una alta cantidad de dinero por el préstamo.

“El extremo colombiano del Girona, Yáser Asprilla, ha sido propuesto a la Fiorentina. Busca más minutos de juego para aumentar sus chances de jugar el Mundial. Fiorentina y Mallorca están interesados; Girona exige € 2 millones por una cesión“, explicó Konur.

Cabe recordar que el contrato de Yaser Asprilla en Girona es aún extenso. Va hasta junio de 2030, por lo que una cesión ante la falta de minutos o regularidad le caería bastante bien al joven colombiano.

No sería el único de la Selección Colombia que saldría en préstamo, desde su club, hacia otro equipo. Jhon Durán, delantero de 22 años, pertenece al Al-Nassr saudí hasta 2030, pero está en préstamo en Fenerbahçe (Turquía) hasta junio de 2026. También quiere minutos de cara al Mundial.

Yaser Asprilla (izq.) podría seguir los pasos de Jhon Durán (der.): buscar préstamo en otro equipo de cara al Mundial 2026.
Yaser Asprilla (izq.) podría seguir los pasos de Jhon Durán (der.): buscar préstamo en otro equipo de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Se trata de una medida temporal donde el jugador puede obtener más minutos, mejor rendimiento, y luego regresar a su equipo de origen con mejores sensaciones. Eso, a menos que el club en préstamo ejecute alguna opción de compra.

Yaser Asprilla se devaluó

Y es que la falta de regularidad con Girona también repercute en la parte económica del club español. Cuando Yaser llegó a ese país, proveniente del Watford inglés, estaba avaluado en 18 millones de euros (octubre de 2024). Ahora, un año y tres meses después, en enero de 2026, lo colocan en 12 millones de euros en Transfermarkt.

Yaser Asprilla, con medio pie fuera de Girona.
Yaser Asprilla, con medio pie fuera de Girona. Foto: Getty Images

Para Girona es un ítem a tener en cuenta: Yaser Asprilla vale seis millones menos que hace un año y tres meses. A la hora de venta, termina influyendo.

