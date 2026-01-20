Deportes

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

Se estará confirmando en próximas semanas el destino para el de 22 años. Sus registros por Girona fueron menores de los esperados y los dueños decidirían darle salida hacia otro plantel en Europa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 9:08 p. m.
Yáser Asprilla toma decisiones a meses del Mundial 2026 para no quedarse fuera.
Yáser Asprilla toma decisiones a meses del Mundial 2026 para no quedarse fuera. Foto: Getty Images

En Girona, de España, la magia de Yáser Asprilla no fue suficiente para convencer a los jefes y quedarse. Últimos reportes que han surgido dan cuenta de que el habilidoso atacante estaría próximo a ir hacia otro país y liga del Viejo Continente.

Según lo dado a conocer por el periodista, Felipe Sierra, ya estaría tomada la decisión por parte de la dirigencia de los españoles: “Es inminente la salida de Yaser Asprilla (22) del Girona”.

Yaser Asprilla, con medio pie fuera de Girona.
Yaser Asprilla, en la puerta de salida del Girona. Foto: Getty Images

Además de eso, lo que se cree es que al ir a otra plaza puede que le logren explotar todo el potencial que este tiene: “El ‘City Group’ reconoce que es un activo importante y que no le han sacado provecho en el club español”.

Casi tan pronto como se supo del adiós de Girona, también se pudo conocer de múltiples posibles destinos para la carrera del de 22 años: “Hay intereses de West Ham, Ajax, Celtic, Marsella, además de equipos de Portugal y Alemania”.

Por su talento, lo que se piensa es que para el de Selección Colombia no será difícil conseguir una nueva plaza. Será cuestión de que pasen los días, se aclaren las posturas y ver quién apuesta por el canterano de Envigado.

Carrera de Asprilla

A Girona, el creativo aterrizó en 2024, después de haber brillado dos campañas en Watford, de la segunda división de Inglaterra.

Su primera campaña con los españoles fue positiva, luego de alcanzar una constancia que se representó en 33 partidos jugados, donde logró 3 asistencias y un gol. El declive vino en el segundo año, donde no ha alcanzado a jugar ni siquiera 10 partidos.

Yaser Asprilla
Asprilla ha sido parte de procesos con Lorenzo durante los últimos amistosos de la 'Tricolor'. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) Foto: AFP

Entre 2022-2024, su paso por Watford fue bastante positivo para ser su primera experiencia en Europa. Allí permaneció los dos años mencionados, alcanzando un total de 86 partidos, 7 goles y 10 asistencias, que lo hicieron visible para ser llamado por el seleccionado de Colombia.

Sus inicios con Envigado entre 2020 y 2022 dieron cuenta de que Colombia le quedaba pequeña a Yáser. En Liga BetPlay solo estuvo tres años. Con 40 partidos, 6 asistencias y 3 goles, se fue a muy temprana edad rumbo a Inglaterra.

Purga de colombianos en Girona

En el club mencionado de España había dos colombianos desde hace un par de temporadas: Jhon Solis y Yáser Asprilla. A partir de 2026, ese club se desligará de contar con jugadores de pasaporte cafetero.

Yaser Asprilla del Girona FC celebra marcar el segundo gol de su equipo con su compañero Jhon Solís durante el partido de LaLiga entre el Girona FC y la UD Las Palmas en el estadio Montilivi el 03 de febrero de 2025 en Girona, España.
Jhon Solis compartió con Yáser Asprilla en Girona. Foto: Getty Images

Sobre Solis, exjugador de Atlético Nacional, hay que decir que este ya partió hacia Birmingham, de la segunda división inglesa, en donde fue recibido con los brazos abiertos por su nuevo técnico, Chris Davies.

Después de varios entrenamientos en los que pudo ver a su nueva incorporación, el DT dio su veredicto: “Es un centrocampista físico con gran capacidad de juego. Obviamente, ha jugado para el Girona en La Liga, lo que demuestra el perfil del jugador, pero tiene buen tamaño y es físico”.

“He querido mejorar el físico del equipo. Hemos visto lo físico que es el campeonato y algunos rivales, así que espero que pueda aportar algo a nuestra plantilla de esa manera”, completó.

