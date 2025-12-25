Yaser Asprilla, atacante de 22 años, parece estar viviendo sus últimos días en su equipo, el Girona de España. Al menos así lo revela la prensa deportiva colombiana en las últimas horas, añadiendo que el joven futbolista podría migrar de club en el mercado de verano europeo.

La información la entregó el periodista Felipe Sierra en su canal de Kick. Parece que Yaser Asprilla no la estaría pasando bien en Girona y busca más minutos de cara al Mundial 2026, donde espera jugar al servicio de la Selección Colombia.

“Girona está abierto a dejar ir a Yaser Asprilla”

El beneficio sería mutuo: Yaser Asprilla se iría del Girona en busca de minutos, y el cuadro español liberaría un cupo de un futbolista que no termina de convencer ni en el cuerpo técnico ni, al parecer, en la hinchada.

“En Girona es muy criticado, la hinchada del Girona no lo quiere, ha sido uno de los jugadores con más contraposición en el equipo (...) a mí lo que me dicen es que Girona, y City Group, están abiertos a escuchar ofertas por Yaser Asprilla”, afirmó Sierra.

Y añadió: “Ante el interés, y las distintas novedades que han llegado de equipos, más que nada del continente europeo, que quieren contar con Yaser Asprilla, Girona está abierto a dejar ir a Yaser Asprilla (...) si llegan a los valores que pretende el City Group, se puede generar la salida de Yaser del Girona”.

¿Cuáles son las tres ligas top que siguen a Yaser Asprilla?

Todo apunta a que si no es en Girona, Yaser Asprilla va a continuar en Europa para ser competitivo en Selección Colombia. Parece que en enero, cuando arranque el mercado invernal en el viejo continente, el colombiano podría migrar a alguno de estos tres destinos:

Alemania

Portugal

Inglaterra

El contrato de Yaser Asprilla con Girona (City Group) va hasta junio de 2030; es decir, aún le queda tiempo allí. Por eso, la agrupación espera asegurarse una buena cantidad de dinero si el colombiano se marcha pronto.

Asprilla tiene un valor de 12 millones de euros, según la última actualización del portal web Transfermarkt en diciembre de este 2025. Alguna vez, en octubre de 2024, cuando pasó del Watford inglés al Girona, alcanzó los 18 millones de euros y ese es su precio más alto hasta ahora.

Yaser Asprilla, con medio pie fuera de Girona. Foto: Getty Images

“Alemania, Portugal, Inglaterra (...) a mi me dicen que lo más probable es que Yaser Asprilla salga en el mercado invernal europeo (enero 2026)”, cerró Felipe Sierra respecto al tema.