Yáser Asprilla se definió y eligió club para jugar antes del Mundial 2026: lejos de la élite

A una liga de menor prestancia llegará el talento de Selección Colombia. Busca continuidad pensando en el llamado de Néstor Lorenzo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de enero de 2026, 4:51 p. m.
Yáser Asprilla, figura de Girona y la Selección Colombia
Yáser Asprilla, figura de Girona y la Selección Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

Estambul, la ciudad más grande de Turquía, será la nueva casa de Yaser Asprilla. Se sabía ya que el talento nacional no seguiría en Girona, de España, luego de que no tuviese las oportunidades suficientes para su corta carrera a los 22 años.

Ya se había anticipado que su salida era inminente y que había interesados. Al parecer, uno apostó más fuerte que todos los demás, para terminar quedándose con la joya de la Selección Colombia.

Yáser Asprilla retoma nivel con Colombia rumbo al Mundial 2026
Yáser Asprilla retoma nivel con Colombia rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Según lo informado en exclusiva por Felipe Sierra, el conjunto que ganó en la puja fue el gigante de Turquía, Galatasaray, donde Yaser compartirá plantel con Davinson Sánchez.

“Yaser Asprilla (22) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador de Galatasaray”, reveló sobre el mediodía de este viernes, 23 de enero.

Tal como se mencionó, dicho conjunto no era el único que buscaba los servicios del cafetero: “Estaba negociando con Benfica, Ajax y Marsella, pero el equipo turco fue el que mejor propuesta le hizo a Girona: préstamo con opción de compra”.

Esta apuesta del jugador por cambiar de club es una que hacen varios a meses del Mundial 2026. Su deseo es poder la mayor cantidad de minutos, así como regularidad, para que el entrenador nacional los meta en la lista final.

Néstor Lorenzo siempre ha tenido a Asprilla dentro de su radar. Para los últimos juegos amistosos del 2025 ante Australia y Nueva Zelanda, el volante hizo parte de los llamados que sumaron minutos en medio de la preparación.

Davinson Sánchez, defensor colombiano al servicio de Galatasaray de Turquía.
Davinson Sánchez, defensor colombiano al servicio de Galatasaray de Turquía. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Si bien Galatasaray es un conjunto de renombre en Europa, para muchos se podría considerar que Yáser va en retroceso en su carrera deportiva, luego de haber estado en ligas top como España y la segunda división de Inglaterra.

Esta vez se espera que el paso por Turquía le sirva para relanzar su carrera, la cual está todavía en muy temprana edad.

Recorrido europeo de Asprilla

Yáser llegó al Girona en 2024, luego de brillar durante dos temporadas con el Watford, club de la segunda división de Inglaterra.

Su primer curso en el fútbol español fue positivo: logró continuidad, disputó 33 partidos y aportó tres asistencias y un gol. Sin embargo, el segundo año marcó un claro retroceso, ya que no ha alcanzado a sumar ni siquiera diez encuentros.

Yaser Asprilla, del Watford, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la Sky Bet Championship disputado en Vicarage Road, Watford.
Yaser Asprilla era un niño cuando ya jugaba en Watford, de Inglaterra. Foto: PA Images via Getty Images

Entre 2022 y 2024, su paso por el Watford fue muy destacado, especialmente por tratarse de su primera experiencia en Europa.

En ese periodo permaneció dos temporadas, acumuló 86 partidos, siete goles y diez asistencias, cifras que lo pusieron en el radar y le valieron el llamado a la Selección Colombia.

Sus inicios en Envigado, entre 2020 y 2022, ya evidenciaban que el fútbol colombiano le quedaba pequeño a Yáser.

En la Liga BetPlay jugó apenas tres años, en los que registró 40 partidos, seis asistencias y tres goles, antes de partir a muy temprana edad rumbo a Inglaterra.

