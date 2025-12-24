Mientras Daniel Muñoz vale esto en Europa al fin del 2025, Jhon Arias y Yáser Asprilla se devalúan así

En Europa los colombianos cada vez son más y tienen mayor relevancia. Sin duda, hoy día el mejor de todos es Luis Díaz, quien pasa por un momento inmejorable junto al Bayern Múnich de Alemania.

El guajiro arribó a mediados de este año al conjunto bávaro, donde ha tenido un impacto inmediato en el cuadro más importante de la Bundesliga. Dicha constancia le ha permitido a Lucho que su valor en el mercado no modifique y siga siendo el que mejor cotización tiene.

Luis Díaz mira desde la cima a los demás colombianos tras certificarse que es el más costoso al final de 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con 70 millones de euros, Lucho aparece como el jugador más costoso de Colombia al término de 2025. De ahí para abajo, los valores de los demás nacionales se ubican desde los 35 M€ hacia abajo.

Jhon Jáder Durán es el único que supera los 30 millones de euros. Esto, a pesar de que su presente en Turquía junto al Fenerbahçe no es el mejor. Las lesiones, así como las decisiones de la dirección técnica, no le han permitido que tenga una continuidad deseada.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Hoy día, Durán permanece como el segundo jugador más caro de la nación. En caso de que algún cuadro quiera llevárselo en el próximo mercado, el valor que ponga sobre la mesa será más alto de los 30 M€.

Quien, sin duda alguna, aparece como el que mejor presente tiene en el mercado es Daniel Muñoz. Este pide a gritos ser contratado por un grande del continente, tras demostrar que junto al Crystal Palace ha sido de los mejores en lo corrido de su estancia allí.

Daniel Muñoz terminó el año 2025 siendo el único jugador colombiano que subió su valor en el mercado Foto: Getty Images

Para el exjugador de Águilas Doradas y Atlético Nacional, su pase se tasa en unos 27 millones de euros, dos más que antes de la última actualización que se realizó por Transfermarkt.

Luis Díaz - 70 millones de euros

Jhon Jáder Durán - 32 millones de euros (-3 M€)

Daniel Muñoz - 27 millones de euros (+2 M€)

Jhon Lucumí - 25 millones de euros

Richard Ríos - 22 millones de euros

Luis Javier Suárez - 22 millones de euros

Davinson Sánchez - 18 millones de euros (-2 M€)

Juan Camilo Hernández - 18 millones de euros

Jhon Arias - 15 millones de euros (-2 M€)

Yáser Asprilla - 12 millones de euros (-3 M€)

Un tridente pierde valor

Además de Jhon Durán, otros tres elementos de Colombia cerrarán el año con pérdidas en su ficha. A quien se hace referencia es a Davinson Sánchez, Jhon Arias y Yáser Asprilla.

Asocian a Jhon Arias con una vuelta a Sudamérica tras no tener un buen nivel en Wolves, de Inglaterra Foto: NurPhoto via Getty Images

Para entender dicha situación, es clave comprender el presente de cada uno en Europa. Del central hay que decir que este, por edad, puede que vaya perdiendo valor y también, el que esté en un club como Galatasaray, de Turquía, le resta algo de potencial en el mercado.

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Jhon Arias y Yáser Asprilla no la pasan bien en el Viejo Continente. Su situación deportiva es mermada, que se traduce en la merma en el valor que tienen en el mercado.

Mientras el exvolante de Fluminense pierde 2 M€, quien milita en Girona, de España, es el que cae más: un total de 3 M€.