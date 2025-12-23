Deportes

Último reconocimiento a Luis Díaz antes de acabar el 2025: superó a Messi y Bayern Múnich celebra

Se trata de un ranking donde Luis Díaz brilla por sus buenas actuaciones; tanto, que quedó sobre Messi.

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.
Luis Díaz supera a Messi en importante ranking antes de cerrar el 2025.
Luis Díaz no para de sorprender en la temporada 2025-2026 al servicio de Bayern Múnich. Desde su llegada a Alemania, en el último verano europeo, el guajiro se consolidó como un indispensable para los bávaros, y las buenas actuaciones tienen su recompensa.

A mediados de este mes de diciembre, de 2025, seis meses después de la llegada de Lucho al Bayern, el reconocido medio de Reino Unido, The Guardian, lo colocó entre los 50 mejores jugadores del mundo.

Luis Díaz, en el puesto 31 de los mejores jugadores del mundo, superando a Messi

Y es que no solo es el número 31, sino que superó por tres casillas al astro argentino que defiende el escudo de Inter Miami, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr, ocupó el puesto 51 del ranking.

Luis Díaz y Messi se han visto cara a cara en partidos de selecciones.
Solo dos compañeros de Luis Díaz, en Bayern Múnich, lo superan en el ranking: Harry Kane (5) Michael Olise (21). El cuadro alemán puede alardear de tener un tridente de ataque letal con el que esperan no solo competir en Bundesliga, sino también en Champions.

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Posiciones en la Copa África tras el debut de Nigeria y Túnez: los favoritos no ceden y ven de cerca los octavos

¿Se cuentan o no? Aclaración del presidente de Dimayor al lío de títulos para Santa Fe, Millonarios y Medellín

Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

También se resalta la importancia de Luis Díaz en Liverpool. Con él como gran protagonista, los reds ganaron la Premier League 2024-2025. Fue un año redondo para el guajiro de 28 años.

¿Cómo quedó el ranking de los mejores 100 futbolistas del mundo según The Guardian?

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  5. Harry Kane (Bayern Múnich)
  6. Erling Haaland (Manchester City)
  7. Achraf Hakimi (PSG)
  8. Raphinha (Barcelona)
  9. Mohamed Salah (Liverpool)
  10. Pedri (Barcelona)

(...)

  1. Luis Díaz

La dupla Luis Díaz y Harry Kane, seguro de gol para Bayern Múnich

Luis Díaz habló con el mismo medio referenciado, y allí soltó varias declaraciones sobre su presente en Bayern Múnich. Lo cómodo que se siente en el club, la libertad que tiene con el técnico Vincent Kompany y hasta la relación que ha construido con Harry Kane.

“¡Wow! Harry Kane… es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo, pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartirlo con él en los entrenamientos o en el vestuario".

Y añadió: “Hace cosas en los entrenamientos que me hacen pensar: ‘Esto no puede ser’. Es tan bueno. Tan bueno. ¡Es la verdad! Juega muchísimo y lo hace todo bien. Busca el balón, pasa, defiende... lo ves defender, se entrega tanto, es tan tranquilo... y aun así marca goles. Este tipo vive para ellos. Cada vez que le llega un gol, uno, dos, tres, los marca todos“.

Noticias Destacadas