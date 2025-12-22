La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Luis Díaz vuelve a ser protagonista en la Bundesliga y lo hizo con un gol para alargar el marcador del Bayern Múnich ante un humilde Heidenheim. Lucho anotó el 3-0 parcial en el partido por la fecha 15 en condición de visitante que ganaron 4-0 para aumentar el dominio en la Liga de Alemania. De esta manera, el gigante bávaro se va de vacaciones y volverá hasta el 11 de enero de 2026.

Bayern Múnich cerró el 2025 siendo líder indiscutido de la Bundesliga y casi que acercándose a un nuevo título antes del Mundial 2026. Por si fuera poco, el gigante alemán no le pierde el foco a la Copa de Alemania y la Champions League es el objetivo primario. Por ahora, las cosas salen de maravilla con una efectividad notable en el frente de ataque con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

El 4-0 en la más reciente salida de visitante demuestra ese altísimo nivel del club, Kane, Lucho y Olise son protagonistas en la tabla de goleadores de la Bundesliga y el Bayern sigue en la segunda posición en la Champions. El técnico Vincent Kompany no baja la guardia al ver estos grandes resultados en la mitad de temporada y precisamente le apunta a absolutamente todo.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: AP

Kompany, apenas selló el 4-0 ante el Heidenheim y Luis Díaz marcó el tercer gol y celebró de forma especial por la espera de su tercer hijo, fue muy claro y mostró todas sus ambiciones para el primer semestre de 2026, que será fundamental a nivel de clubes en Europa antes de que las estrellas se unan a sus respectivas selecciones para el Mundial en junio y julio.

El pedido innegociable de Kompany para todo Bayern

En sus palabras, el entrenador belga de Bayern Múnich fue claro y dijo que buscará asegurar los títulos entre marzo y abril y necesita que todos sus jugadores estén muy concentrados y descansados. Recomendó aprovechar al máximo estos días de vacaciones, teniendo en cuenta también que apenas finalicen las temporadas de clubes, muchos se tendrán que unir a las selecciones nacionales.

“Hemos construido una buena base para la segunda mitad de la temporada (2026). Ahora nos tomaremos un descanso y luego seguiremos adelante. Los títulos se jugarán en marzo y abril, tenemos que estar ahí cuando sea importante. Tenemos que creer y entonces tendremos la oportunidad”, declaró Kompany.

Este es el mensaje del entrenador belga: @iMiaSanMia Foto: Pantallazo X: @iMiaSanMia

El regreso del Bayern Múnich y Luis Díaz será el 11 de enero, cuando enfrenten a Wolfsburg en el Allianz Arena. Dicho compromiso está programado para las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).