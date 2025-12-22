Deportes

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

El técnico del Bayern Múnich reaccionó tras la celebración de Luis Díaz por el embarazo de su esposa.

William Horacio Perilla Gamboa

23 de diciembre de 2025, 2:07 a. m.
Luis Díaz y Vincent Kompany.
Luis Díaz y Vincent Kompany. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Díaz vuelve a ser protagonista en la Bundesliga y lo hizo con un gol para alargar el marcador del Bayern Múnich ante un humilde Heidenheim. Lucho anotó el 3-0 parcial en el partido por la fecha 15 en condición de visitante que ganaron 4-0 para aumentar el dominio en la Liga de Alemania. De esta manera, el gigante bávaro se va de vacaciones y volverá hasta el 11 de enero de 2026.

Bayern Múnich cerró el 2025 siendo líder indiscutido de la Bundesliga y casi que acercándose a un nuevo título antes del Mundial 2026. Por si fuera poco, el gigante alemán no le pierde el foco a la Copa de Alemania y la Champions League es el objetivo primario. Por ahora, las cosas salen de maravilla con una efectividad notable en el frente de ataque con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

El 4-0 en la más reciente salida de visitante demuestra ese altísimo nivel del club, Kane, Lucho y Olise son protagonistas en la tabla de goleadores de la Bundesliga y el Bayern sigue en la segunda posición en la Champions. El técnico Vincent Kompany no baja la guardia al ver estos grandes resultados en la mitad de temporada y precisamente le apunta a absolutamente todo.

Munich's head coach Vincent Kompany arrives for the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and FSV Mainz 05 in Munich, Germany, Sunday, Dec. 14, 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: AP

Kompany, apenas selló el 4-0 ante el Heidenheim y Luis Díaz marcó el tercer gol y celebró de forma especial por la espera de su tercer hijo, fue muy claro y mostró todas sus ambiciones para el primer semestre de 2026, que será fundamental a nivel de clubes en Europa antes de que las estrellas se unan a sus respectivas selecciones para el Mundial en junio y julio.

El pedido innegociable de Kompany para todo Bayern

En sus palabras, el entrenador belga de Bayern Múnich fue claro y dijo que buscará asegurar los títulos entre marzo y abril y necesita que todos sus jugadores estén muy concentrados y descansados. Recomendó aprovechar al máximo estos días de vacaciones, teniendo en cuenta también que apenas finalicen las temporadas de clubes, muchos se tendrán que unir a las selecciones nacionales.

“Hemos construido una buena base para la segunda mitad de la temporada (2026). Ahora nos tomaremos un descanso y luego seguiremos adelante. Los títulos se jugarán en marzo y abril, tenemos que estar ahí cuando sea importante. Tenemos que creer y entonces tendremos la oportunidad”, declaró Kompany.

Pantallazo X: @iMiaSanMia
Este es el mensaje del entrenador belga: @iMiaSanMia Foto: Pantallazo X: @iMiaSanMia

El regreso del Bayern Múnich y Luis Díaz será el 11 de enero, cuando enfrenten a Wolfsburg en el Allianz Arena. Dicho compromiso está programado para las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

