Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Antes de que se acabara el juego de la fecha 15, el colombiano se reportó en la goleada de los suyos para despedir de la mejor manera el 2025.

21 de diciembre de 2025, 6:27 p. m.
Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim
Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Volvió a aparecer Luis Díaz para anotar. Lo hizo durante el juego de Bundesliga de este domingo, válido por la fecha 15, donde Bayern Múnich visitó al Heidenheim.

Ya cuando el reloj marcaba los minutos finales del juego, el guajiro se rebuscó un balón en el área, para anotar de cabeza el tercer tanto de la faena de los que vestían de blanco.

Ocupando el lugar de ‘9’ que suele pertenecerle a Harry Kane, el nacido en La Guajira salió de atrás para aprovechar la asistencia a media altura de su compañero, Josip Stanisic.

Al 86’, con el juego resuelto por dos goles más del asistidor de Lucho y uno más de Michael Olisé, ya solo era que pasaran los minutos para que se oficializara una nueva victoria en la liga alemana para Bayern. Harry Kane no se quiso quedar por fuera del tanteador y al 90+2′ anotó el 0-4 final.

Dicho triunfo les permite a los de Múnich acabar el año calendario como el mejor equipo de Alemania, por lejos. Su más inmediato persecutor en la tabla de posiciones es el Borussia Dortmund, que cuenta con nueve puntos de diferencia negativa y ve casi que perdido dicho título.

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

Este tanto de Díaz le significó múltiples cuestiones. Una de las más importantes, fue haber llegado a la cifra de ocho goles marcados por Bundesliga con los suyos, en 14 partidos que ha sido usado por el entrenador, Vincent Kompany.

Adicional a eso, era clave verle marcar al extremo en el último juego de 2025. En la previa estaba previsto que si lo hacía, podría igualar la mejor marca de goles en un año que hasta ahora la tenía estipulada en 24, luego de lo hecho en 2021 y 2024.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP.
A Luis Díaz le sienta bien la equipación blanca de Bayern. Con esta ha anotado varios goles en la campaña. Foto: DPPI via AFP

Esta vez, el guajiro volvió a llegar a dicho número y consolidó tres años diferentes alcanzando una marca de tantos alta. Por encima de los 20 ya es un gran promedio, con el condicionante de que lo hizo vistiendo dos camisetas en el mismo año (Liverpool y Bayern Múnich).

Después de este juego de Bundesliga, el fútbol de este país entrará en un parón por las festividades de Navidad. Solo hasta el 11 de enero próximo, es que Bayern Múnich con Díaz Marulanda a bordo volverán, para enfrentarse al Wolfsburg.

¿Crece la familia Díaz?

Suele ser noticia cuando un jugador celebra poniendo el balón en el estómago por debajo de la camiseta y un dedo en forma de biberón. El significado de esto es que junto a su pareja estarían esperando un nuevo bebé.

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

Luis Díaz hoy festejó el tanto así, lo que da a entender que su esposa, Geraldine Ponce y madre de una niña, estaría esperando junto al atacante colombiano el nacimiento de otro niño, del cual se desconoce si será niño o niña.

Valga recordar que la pareja ya tiene a dos mujeres: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, nacida en enero de 2024. La búsqueda de otro bebé, sería el anhelo del jugador por tener un varón, que pudiese ser hipotético sucesor de la familia Díaz cuando Lucho decida poner fin a su carrera.

