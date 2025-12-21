Deportes

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

El jefe del colombiano en Alemania dio otra muestra clara de lo que significa tenerlo a su disposición. Minutos antes del juego se hizo oficial.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de diciembre de 2025, 3:40 p. m.
Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany
Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany Foto: Getty Images

Luis Díaz vuelve a la titular de Bayern Múnich en Bundesliga. Este domingo, desde las 11:30 a.m., el guajiro estará jugando el último partido de 2025 con los rojos, quienes enfrentan en condición de visita al Heidenheim.

Después de haberle otorgado algunos días de descanso, Vincent Kompany ha decidido que no quiere dejar de usar a su extremo figura. Por ello, es que lo ha mandado como inicialista para el duelo de la fecha 15.

Noticia en desarrollo...

