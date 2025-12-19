Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Lucho se refirió a los rivales del grupo K y el gran partido que le espera a la Selección Colombia en la fecha 3 del Mundial 2026.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 4:00 p. m.
Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026.
Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Luis Díaz es el principal referente de la Selección Colombia en la actualidad, más allá que la cinta de capitán reposa en el brazo de James Rodríguez.

Desde hace rato, Lucho es considerado el mejor jugador colombiano del mundo y eso lo tendrá que refrendar en el Mundial 2026 enfrentando a las selecciones más difíciles del planeta.

El sorteo determinó que Colombia enfrentará a Portugal en la fecha 3, lo que supone un duelo directo por la clasificación en el primer lugar del grupo K.

Aunque los favoritos son los portugueses, actuales campeones de la Nations League, Lucho no come cuento y lanza advertencia para ese esperado partido que ya agotó boletería en la página web de la FIFA.

El guajiro reconoció que es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. “Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo”, indicó en entrevista con The Guardian. “También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes...”, agregó.

Aún con la calidad técnica de Portugal, Luis Díaz no tiene miedo. “Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, sentenció.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: Luis D�az #7 of Colombia looks on during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis Díaz durante un amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

Emocionado por el Mundial 2026

De hecho, Lucho sabe que ese no es el partido que determinará la clasificación a dieciseisavos de final y primero piensa en arrancar con pie derecho contra Uzbekistán.

Este será el primer Mundial de la mayoría de convocados, incluido Luis Díaz, que se quedó con las ganas de ir a Catar-2022.

“Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso con el profesor Néstor Lorenzo desde que llegó y creo que hemos crecido mucho”, analizó el jugador del Bayern Múnich.

Las eliminatorias terminaron siendo más complicadas de lo pensado para Colombia, que se embolató en el último tramo y tuvo que esperar hasta la última doble fecha para confirmar su clasificación.

A pesar de eso, Lucho recuerda que han hecho “buenos partidos” en este proceso que incluso ya alcanzó la final de la Copa América en 2024.

“Hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento”, apuntó el guajiro.

Elogios de Luis Díaz a James Rodríguez

Luis Díaz sabe que todos los flashes estarán apuntando hacia él por su presente en Europa, pero no desconoce que el líder es James.

Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, declaró.

Este será el último Mundial de James, otra razón para tratar de hacer lo mejor posible. “No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros", finalizó.

