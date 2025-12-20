Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Unas recientes declaraciones dieron cuenta del calvario que vivió el lateral en la previa de la Copa Africana de Naciones. Fue de los momentos más duros para su carrera deportiva.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de diciembre de 2025, 11:21 p. m.
Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz Foto: Captura a Bein Sports y Getty Images

A Luis Díaz se le culpó en buena parte del mundo por la lesión desafortunada que sufrió su colega, Achraf Hakimi, en medio de un partido de hace unos meses entre PSG y Bayern Múnich por Champions League.

Fue una jugada que no parecía revestir mayor peligro, pero que dejó al de Marruecos tendido en el campo, adolorido y necesitando ser auxiliado por los servicios médicos para salir del Parque de los Príncipes.

Dicha imagen se viralizó, al punto que fue motivo para que recayeran sobre el colombiano hasta amenazas de alto calibre. Uno de los motivos que llevaron a la furia desde el país de Hakimi, era que este podría estar perdiéndose la disputa de la Copa Africana de Naciones.

Luis Díaz en el momento justo de la lesión de Achraf Hakimi Foto: AFP
Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Este certamen se estará jugando desde este 21 de diciembre, hasta el 18 de enero de 2026. Justamente los marroquíes son los anfitriones y ahí radicaba la importancia de que una de sus máximas figuras hiciera parte del plantel para intentar ser campeones.

Durante el sábado en curso, como es habitual, se hicieron las ruedas de prensa previas a los primeros juegos. Marruecos enfrenta a Comoras el domingo, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

En la antesala a ese choque, fue que Hakimi hizo referencia a la grave lesión, así como las implicaciones para este, que tuvo haber salido afectado a tan pocos días del torneo en su país natal.

Sin ocultar el calvario vivido desde que Lucho le mandó la patada, sin intención, pero que igual lo lesionó, dijo: “Estaba preocupado por mi lesión y no quería perderme la Copa Africana de Naciones en casa”.

Con la tranquilidad de encontrarse ya en las mejores condiciones para ser parte de la Selección de Marruecos, dio un parte más: “Hicimos todo lo posible para ayudarme a recuperarme”.

Es tal la motivación que siente, que le metió un cierto grado de presión a su técnico para alinearlo en el primer juego de la competencia: “Ahora estoy listo, pero el entrenador decidirá si empiezo mañana”.

La publicación de Hakimi luego del fuerte golpe de Luis Díaz que lo lesionó en la Champions

Sin querer ser ambicioso, Hakimi anticipó que, a pesar de saber que es importante, no iba a imponer su voluntad; por el contrario, le aceptaría a su jefe lo que este decidiera para el bien de Marruecos.

“Si no tengo que jugar, o solo juego 20 minutos para que el equipo gane, lo acepto”, aseveró siendo colaborador y sin ego por ser una de las estrellas del plantel.

“Quiero ver a Marruecos levantar esta copa el 18 de enero (el día de la final). Juegue o no, no hay problema, quiero que Marruecos gane. Quiero hablar del equipo. El equipo es más fuerte que las individualidades”, sumó haciendo valedero el colectivo, por encima de lo individual.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Referee Maurizio Mariani shows a red card to Luis Diaz of Bayern Munich for a foul on Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain (not pictured) following a VAR review during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern M�nchen at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz no ha vuelto a ver acción con Bayern Múnich en Champions League. Foto: Getty Images via AFP

Hay que recordar que las implicaciones de dicha lesión no solo fueron para Hakimi. Luis Díaz también tuvo que pagar las consecuencias, con tres fechas de sanción en Champions League impuestas por la Uefa.

Por fortuna, la apelación de los alemanes a la entidad para que esto fuese rebajado se escuchó. En 2025 ya no jugó más Lucho, pero para el año que viene ya estará disponible en el duelo frente a Unión St. Gilloise.

