Deportes

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

La entidad hizo públicas sus decisiones por medio de los canales oficiales y tendrán consecuencias para los partidos venideros.

18 de diciembre de 2025, 12:09 a. m.
Al Bayern Múnich le cae una nueva sanción por parte de Uefa.
Al Bayern Múnich le cae una nueva sanción por parte de Uefa. Foto: Getty Images y logo oficial de Uefa.

Uefa le vuelve a cobrar a Bayern Múnich en Champions League. La entidad europea hizo oficial este miércoles, 17 de diciembre de 2025, las sanciones luego de las última jornadas disputada en la fase de liga.

Cabe recordar que Bayern Múnich ya había sufrido una dura sanción, que tenía involucrado a Luis Díaz en el medio. El guajiro recibió tres fechas de suspensión, que después redujeron a dos, por la jugada donde acabó lesionado Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG (4 de noviembre). Lucho volverá a jugar en Champions hasta el 21 de enero de 2026 (contra Union Saint-Gilloise).

Doble castigo de Uefa, al Bayern Múnich, tras partidos contra Arsenal y Sporting Lisboa

El 26 de noviembre, Bayern Múnich perdió de visita contra Arsenal por 3-1 (fecha 5) y el 9 de diciembre venció en casa al Sporting Lisboa por 3-1 (fecha 6). Por la suspensión, Luis Díaz no jugó ninguno de esos partidos.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, ambos compromisos tuvieron hechos que generaron reacción en Uefa. En concreto, hubo acciones que causaron sanciones en Bayern, mismas que fueron publicadas este miércoles.

Arsenal vs. Bayern Múnich - acusan al Bayern de:

  • “Lanzamiento de objetos, Art. 16(2)(b) DR”
  • “Disturbios de multitudes, Art. 16(2)(h) DR”
  • “Transmisión de mensajes no aptos para un evento deportivo (banderas ilícitas), Art. 16(2)(e) DR”

Consecuencias:

  • “El FC Bayern de Múnich será multado con 40.000 euros por disturbios y lanzamiento de objetos”
  • “El FC Bayern de Múnich será multado con 30.000 euros por transmitir mensajes no aptos para un evento deportivo”.
Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones.
Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones. Foto: Getty Images

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa - acusan a Bayern de:

  • “Bloqueo de vías públicas, Art. 38 del Reglamento de Seguridad y Protección de la Uefa (SSR)”
  • “Encendido de fuegos artificiales, Art. 16(2)(c) DR”

Consecuencias:

  • “Ordenar el cierre parcial del estadio del FC Bayern München (es decir, los sectores 111 a 114), durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la Uefa en el que el FC Bayern München jugará como club anfitrión, por encendido de fuegos artificiales”
  • “Multar al FC Bayern München con 30.000 € y ordenar el cierre parcial de su estadio (es decir, toda la Tribuna Sur) durante un (1) partido adicional de competición de clubes de la Uefa, en el que el FC Bayern München jugará como club anfitrión, por encender fuegos artificiales. Dicho cierre parcial queda suspendido por un periodo de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión"
  • “El FC Bayern de Múnich será multado con 16.000 euros por bloquear vías públicas”

