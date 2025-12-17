Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Uefa le vuelve a cobrar a Bayern Múnich en Champions League. La entidad europea hizo oficial este miércoles, 17 de diciembre de 2025, las sanciones luego de las última jornadas disputada en la fase de liga.

Cabe recordar que Bayern Múnich ya había sufrido una dura sanción, que tenía involucrado a Luis Díaz en el medio. El guajiro recibió tres fechas de suspensión, que después redujeron a dos, por la jugada donde acabó lesionado Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG (4 de noviembre). Lucho volverá a jugar en Champions hasta el 21 de enero de 2026 (contra Union Saint-Gilloise).

Doble castigo de Uefa, al Bayern Múnich, tras partidos contra Arsenal y Sporting Lisboa

El 26 de noviembre, Bayern Múnich perdió de visita contra Arsenal por 3-1 (fecha 5) y el 9 de diciembre venció en casa al Sporting Lisboa por 3-1 (fecha 6). Por la suspensión, Luis Díaz no jugó ninguno de esos partidos.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, ambos compromisos tuvieron hechos que generaron reacción en Uefa. En concreto, hubo acciones que causaron sanciones en Bayern, mismas que fueron publicadas este miércoles.

Arsenal vs. Bayern Múnich - acusan al Bayern de:

“Lanzamiento de objetos, Art. 16(2)(b) DR”

“Disturbios de multitudes, Art. 16(2)(h) DR”

“Transmisión de mensajes no aptos para un evento deportivo (banderas ilícitas), Art. 16(2)(e) DR”

Consecuencias:

“El FC Bayern de Múnich será multado con 40.000 euros por disturbios y lanzamiento de objetos”

“El FC Bayern de Múnich será multado con 30.000 euros por transmitir mensajes no aptos para un evento deportivo”.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones. Foto: Getty Images

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa - acusan a Bayern de:

“Bloqueo de vías públicas, Art. 38 del Reglamento de Seguridad y Protección de la Uefa (SSR)”

“Encendido de fuegos artificiales, Art. 16(2)(c) DR”

Consecuencias: