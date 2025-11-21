Suscribirse

A la UEFA no le tembló la mano con Luis Díaz: le pusieron durísima sanción y ya es oficial

El colombiano se perderá varios partidos de Champions League por la tarjeta roja que vio en la victoria contra París Saint-Germain.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 7:43 p. m.
Luis Díaz se perderá tres partidos de Champions League con el Bayern Múnich
Luis Díaz se perderá tres partidos de Champions League con el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Luis Díaz pagó muy cara su expulsión en el partido de París Saint-Germain vs. Bayern Múnich, disputado el pasado 4 de noviembre en la fecha 4 de la Champions League 2025/26.

El colombiano vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo, luego de una fuerte entrada por detrás contra Achraf Hakimi. El defensor marroquí salió lesionado de esa jugada y ahora mismo es baja en la plantilla del PSG.

Este viernes, a primera hora del día, desde el Bayern Múnich informaron que la sanción sería de una sola fecha. No obstante, se llevaron una sorpresa cuando salió la resolución oficial.

Contexto: Gigante de Europa dejaría a Luis Díaz sin Harry Kane: confirman la cifra multimillonaria

La UEFA comunicó que Luis Díaz pagará una sanción de tres partidos sin jugar, es decir, se perderá los duelos contra Arsenal, Sporting de Lisboa y Union St. Gilloise.

Su regreso por Champions tendrá que esperar hasta finales del mes de enero, cuando enfrenten a PSV Eindhoven en la última fecha de la fase liga.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Referee Maurizio Mariani shows a red card to Luis Diaz of Bayern Munich for a foul on Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain (not pictured) following a VAR review during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern M�nchen at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Expulsión de Lucho Díaz. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

Bayern Múnich apela ante la UEFA

Desde Alemania aseguran que el Bayern Múnich apelará la sanción al considerarla demasiado severa y esperan reducirla lo máximo posible entendiendo su importancia para el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

Por lo pronto, Lucho jugará este sábado contra Friburgo en la fecha 11 de la Bundesliga y se espera que dispute los 90 minutos al estar descartado para el viaje hacia Londres a mitad de semana.

“Para Luis Diaz, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que ayudarnos con su energía. El partido contra el Arsenal no tiene mucha importancia en este momento. Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. Queremos ganar y todavía no pensamos en el Arsenal”, indicó el DT en rueda de prensa.

Luis Díaz volvió a entrenamientos el jueves, luego de disputar los dos amistosos de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0). El guajiro marcó uno de los goles en la victoria frente a los socceroos, aprovechando una pelota que quedó libre ante la mala salida del partido a cortar un pase al vacío en dirección de Rafael Santos Borré.

&quot;Serge wird nicht dabei sein&quot; | Pressetalk vor SC Freiburg | Bundesliga – 11. Spieltag

¿A qué hora juega el Bayern Múnich contra Friburgo?

Luis Díaz quiere mantener su buena racha goleadora contra Friburgo, un rival que no debería representar mayores problemas para los dirigidos por Vincent Kompany.

Contexto: Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Friburgo con Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga

Antes del parón de selecciones empataron contra Union Berlin, resultado que cortó la larga seguidilla de victorias en la presente temporada.

La capacidad de reacción del Bayern estará a prueba este sábado, desde las 9:30 de la mañana (hora de Colombia), con transmisión de Disney+.

