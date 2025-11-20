Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Friburgo con Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga

La Bundesliga de Alemania vuelve a la acción luego de jornadas de amistosos y Eliminatorias por el mundo con las selecciones nacionales, pensando en el Mundial 2026 y la recta final hasta junio. Luis Díaz fue una de las estrellas del Bayern Múnich que estuvo con la Selección Colombia por Estados Unidos en los triunfos ante Nueva Zelanda y Australia.

El balance de Lucho Díaz con la Selección Colombia sigue siendo positivo y la dupla con James Rodríguez se fortalece cada día más. Los partidos contra Nueva Zelanda y Australia ratifican a Luis en el equipo colombiano y constataron el nivel altísimo con el que venía desde Alemania, con un golazo que fácilmente puede ser nominado al Premio Puskás.

Tras la buena presentación y el gol de Luis Díaz contra Australia, la figura de Barrancas está de vuelta a Alemania para continuar el dominio con el Bayern Múnich. A solo días de aterrizar en suelo alemán, ya tendrá que alinear en el equipo de Vincent Kompany en el Allianz Arena por la undécima fecha de la Bundesliga, contra el Friburgo, que se mueve por la décima posición.

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich que dirige Vincent Kompany. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

En estos momentos, Bayern es líder parcial en la Bundesliga con 28 puntos y segundo es el RB Leipzig con 22 unidades. Tercero es Borussia Dortmund y Stuttgart es cuarto, ambos con 21. El gigante bávaro comienza a sacar amplias diferencias y el objetivo hasta la mitad de temporada en diciembre es alargar la ventaja lo más que se pueda para perfilar el título antes del Mundial 2026.

Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Friburgo con Luis Díaz por la Bundesliga

El partido por la fecha 11 de la Bundesliga que se jugará en el Allianz Arena entre el Bayern Múnich y Friburgo no irá por ESPN convencional para Latinoamérica. Para poder disfrutar el juego sin inconvenientes, de forma legal y en dispositivos digitales, deberá tener el plan Premium de Disney +.

Bayern vs. Friburgo. Pantallazo Google. | Foto: Bayern vs. Friburgo. Pantallazo Google.

El partido se disputará el próximo sábado, 22 de noviembre 2025, a partir de las 9:30 am de Colombia. Tras ganarse los aplausos por la dupla con James Rodríguez, ahora llega el turno para avivar el show con Harry Kane por los estadios alemanes.

Alineaciones Bayern Múnich vs. Friburgo

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.