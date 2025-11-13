La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

Los nominados. | Foto: Oficial FIFA

La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, tomó una drástica decisión sobre el Premio Puskás y hay sorpresa en Luis Díaz, Colombia, Alemania y Bayern Múnich. El veredicto se hizo oficial solo días después de que Lucho marcara una espectacular obra de arte en Berlín. Cuando se creía que iba a estar, hay una razón por la que no se tuvo en cuenta.

El golazo de Luis Díaz cayó en la décima fecha de la Bundesliga, donde Bayern Múnich fue visitante en la capital alemana ante Unión Berlín. El gigante bávaro se vio muy sorprendido más allá del golazo del volante colombiano y le tocó esperar hasta la reposición en el segundo tiempo para empatar agónicamente.

Un gol del inglés Harry Kane selló un empate agónico 2-2 y le dio valor al primer gol de Luis Díaz en el partido. Unión Berlín se repuso tras el espectacular remate del guajiro y puso al Bayern Múnich contra las cuerdas. Los ojos en Colombia y el fútbol mundial se colocaron en la obra de arte del minuto 38.

Momento exacto del remate imposible de Luis Díaz ante Union Berlín. | Foto: Foto: @FCBayern

El golazo cayó en los tiempos precisos para que los especialistas de la FIFA pudieran valorarlo en el Premio Puskás, pero habrá que esperar. En las últimas horas, la entidad mundial oficializó los goles postulados para el galardón máximo por la mejor anotación del año. Gran sorpresa en los fanáticos de Lucho y todo Colombia. Cabe recordar que meses atrás ya hubo grandes novedades cuando lo dejaron por fuera de los 30 del Balón de Oro en France Football.

¿Luis Díaz nominado al Premio Puskás 2026?

Vale resaltar que para esta edición, la FIFA solo tiene en cuenta los goles desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 del mismo mes, pero de 2025. El gol de Lucho se anotó el 8 de noviembre pasado, es decir, que podría ingresar para el Premio Puskás del 2026. ¿Lo agregarán?

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Aunque causó sorpresa no verlo, ya hay un plazo optimizado en el que los especialistas agregan los mejores goles. Por esta razón, Luis Díaz deberá esperar unos meses más, corriendo el riesgo que algunos otros durante el Mundial 2026 o la Champions League lo puedan dejar fuera de circulación.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Cabe resaltar que la obra maestra de Berlín llamó la atención de los especialistas y puso a prueba las leyes de la física. La prensa internacional analizó la jugada y el remate, que solo tenía 0.03% de probabilidad de ser gol. Los gestos técnicos y la dificultad podría ser tenida en cuenta para el año entrante.

Los nominados al Premio Puskás 2025

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025