El gol de Luis Díaz desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Unión Berlín aplaudieron su obra maestra

La magia de Luis Díaz pasa las fronteras en Alemania y hasta en Berlín se siente el poder guajiro en la cancha. Lucho sigue siendo el protagonista principal en el Bayern Múnich, al cerrar con decoro una semana de ensueño. Tres goles en dos partidos es su carta de presentación en la máquina alemana, donde ya no dudan que el volante colombiano es fundamental en la zona ofensiva.

Tal como sucedió en el partido de Champions League contra el PSG, Luis Díaz fue titular ante Unión Berlín, en juego por la décima fecha de la Bundesliga. Lucho siguió incisivo en el frente de ataque y su entrega durante los 90 minutos es su premisa. Al final, su esfuerzo tiene los resultados esperados y hoy es el hombre a elogiar en Alemania.

Y es que hasta la hinchada rival aplaudió su gran gesto técnico para no dar una pelota por perdida y más bien convertirla en espectacular golazo, que podría darle una nominación al Premio Puskás. Desde la línea al lado del arco rival, se inventó un truco de magia donde la precisión es la protagonista.

Momento exacto del remate imposible de Luis Díaz ante Union Berlín. | Foto: Foto: @FCBayern

En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve el golazo de Luis Díaz desde la tribuna y con sonido ambiente. En las imágenes se observan algunos hinchas del Bayern celebrando y algunos aplausos de fanáticos del Unión Berlín tras la espectacular jugada, que los dejó atónitos apenas Lucho recuperó la pelota.

El gol de Luis Díaz desde la tribuna y con sonido ambiente en Berlín

La sorpresa no se hizo esperar. Seguramente, muchos asistentes al estadio esperaban que el balón se fuera desviado, ya que la pared que devolvió Josip Stanisic se fue larga. El asombro comenzó a escucharse cuando de forma magistral la detuvo, pero mucho más cuando remató en un ángulo que parecía imposible.

😎 UNA OBRA DE ARTE



🏟️ El gol de Luis Díaz visto desde la tribuna pic.twitter.com/5VRU2l2nA8 — Cuid Sports (@cuidsports) November 8, 2025

Exactamente, sobre el minuto 38 cayó la magnífica jugada de Luis Díaz que es viral en las redes sociales. No dejó ir la pelota, sorprendió a su marcador y colocó la mirada en el segundo palo del arco para un golazo. Alta precisión que forzó la reacción de la hinchada rival en la capital alemana.

Stanisic parece describir la reacción de los hinchas en Berlín

Luis Díaz fue titular en el frente de ataque, así como Josip Stanisic, quien hizo tridente en defensa con Dayot Upamecano y Jonathan Tah. El golazo en la capital de Alemania también forzó la reacción de su compañero croata-alemán, quien no podía creer lo que recién había visto.

Luis Díaz celebra el gol ante Union Berlín y Josip Stanisic no lo puede creer. | Foto: NurPhoto via Getty Images