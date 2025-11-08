Semana de ensueño para Luis Díaz. Entre la Champions League y la Bundesliga tocó el cielo en Europa con tres goles en dos partidos jugados como titular. El volante colombiano, si es que alguien tiene dudas, cada vez más las despeja con velocidad, técnica, goles, presión. Todas las características que debe tener un volante moderno en la élite europea.

No desentona ni un solo momento y se enfoca cada vez más. Lucho sabe perfectamente en donde está parado, pues Bayern Múnich le dio la oportunidad y Lucho mismo se ha encargado de aprovecharla al máximo, luego de las dudas del Liverpool, que nunca le mostró intención de mejorar el salario. El gigante bávaro lo arropó y ahora produce la locura en la hinchada alemanda.

Es más, el CM del Bayern Múnich no tuvo límites y ‘bautizó’ a Luis Díaz con un nuevo apodo. En la red social X, apenas marcó el golazo ante el Unión Berlín, el encargado empezó a mandar el recital de trinos a favor del guajiro, uno de ellos llama la atención por la forma en la que llama al jugador colombiano.

Pareciera que en Alemania ya saben del sabor colombiano. Y es que la magia de Colombia ya es habitual por tierras bávaras, si se tiene en cuenta que por esa casa han pasado Adolfo ‘Tren’ Valencia y James Rodríguez. Ahora el turno para Luis Díaz, que inspiró un nuevo apodo por anotar uno de sus mejores goles en su camino por el Bayern Múnich.

El nuevo apodo que Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz por el golazo a Unión Berlín

Palabra muy colombiana; “Llavecita”. En X, Bayern llamó de esta manera a Luis Díaz, haciendo referencia a que es un vocablo muy popular en el país entre los jóvenes y que se refiere a un amigo. Seguramente, a Lucho no le puede faltar su glosario muy colombiano para sorprender a los profesionales europeos que le rodean en Múnich.

No es la primera vez que Bayern Múnich llama como un amigo a Luis Díaz. En anteriores momentos, cuando también es protagonista con goles o jugadas, el club lo ha bautizado con ‘parcero’, ‘panita’, ‘primo’ o ‘mi vale’, que podrían aplicar como sinónimos a una amistad.

