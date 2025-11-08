La reacción de Stanisic al impensado golazo de Luis Díaz en la Bundesliga: No lo puede creer

Día de golazos de los nuestros en Europa. Luis Díaz y Linda Caicedo hacen de las suyas en España y Alemania y con los gigantes de cada país son protagonistas en la prensa europea. En esta ocasión, colocamos los ojos en Lucho y su perfecta definición para ajustar el balón en un ángulo que parecía imposible.

Este sábado, 8 de noviembre, Bayern Múnich enfrentó la décima jornada de la Bundesliga en la capital alemana. Parecía que Unión Berlín iba a ser víctima, pero pasó todo lo contrario y sorprendió. La máquina bávara tuvo que ir hasta la reposición y con un infaltable Harry Kane logró el agónico 2-2.

Para este apartado en la Bundesliga, la magia de Lucho, quien fue titular, no estaba alcanzando y el ‘Ciudadano’ pagó el incendio ‘in extremis’ al minuto 90. Antes, al 38′, Luis Díaz abrió el marcador con un golazo que forzó la reacción de la prensa internacional, el saludo de sus compañeros y las impresiones del defensa croata-alemán, Josip Stanišić.

Luis Díaz fue titular en el frente de ataque ante Union Berlín, así como Stanisic, quien hizo tridente en defensa con Dayot Upamecano y Jonathan Tah. El golazo en la capital de Alemania ratifica la semana goleadora de Lucho, quien ya había avisado con doblete entre semana en la cita de Champions League en París con el PSG, en el partidazo de la fecha.

La reacción de Stanisic al impensado golazo de Luis Díaz

La imagen perfecta que captó el fotógrafo Ulrik Pedersen para Getty Images muestra la reacción de Stanisic al espectacular remate sobre la línea. Apenas vio la secuencia, Josip llevó sus manos a la cabeza y cara atónita, en un gesto donde no podía creer lo que recién había visto. Cortesía colombiana para un golazo que podría ir directo al Puskás y fue enfocado para una fotografía de enmarcar.

Luis Díaz celebra el gol ante Union Berlín y Josip Stanisic no lo puede creer. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Y es que Luis Díaz se inventó otra jugada que lo cataloga entre los mejores del mundo. No dejó ir la pelota, dejó tambaleando a un rival y colocó la mirada en el segundo palo del arco para colocarla precisamente ahí, sin posibilidad alguna de dar rebote. Precisión excelsa que forzó la reacción de Stanisic y seguro de todos sus hinchas en Colombia.

El video es claro. Luis Díaz lanzó la pared con Josip Stanisic, quien en principio se lamentó por mandar la pelota larga, pero no contaba con la elasticidad y técnica del guajiro, que sostuvo la pelota en la línea, eludió a un defensa confiado de que el balón había salido y el portero nunca pudo creer que le remataran algo así. Perfección de Barrancas.

Momento exacto del remate imposible de Luis Díaz ante Union Berlín. | Foto: Foto: @FCBayern