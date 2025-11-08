Golpe contundente de Linda Caicedo con Real Madrid. Golazo que es viral en las redes sociales y que deja a más de uno sorprendido. Incluso, la jugadora emuló a Diego Maradona, ya que se pudo sacar a varias rivales y ajustó un lindo remate para quedar en la historia.

El gol le funciona al Real Madrid para sumar su quinta victoria en LaLiga de España Femenino. En esta ocasión, la víctima Alhama ElPozo tras un contundente 5-0 donde la máxima estrella de Colombia aportó en el largo marcador, en el partido válido por la décima fecha del torneo liguero.

Un magnífico resultado y una muestra del nivel de Linda Caicedo en España. De esta manera, Real Madrid llegará inspirado al clásico ante el FC Barcelona el próximo fin de semana en el estadio Olímpico Lluis Companys. Seguramente, la volante colombiana ya está alistando su puntería para ser otra vez protagonista y poder lucirse con goles o asistencias ante el rival directo de la ‘Casa Blanca’.

Momento del remate de Linda Caicedo para el quinto gol del Real Madrid. | Foto: Real Madrid via Getty Images

Un autogol de Alba Santamaría en el minuto 30 ya anticipaba el festín blanco y abrió el camino para la ‘manito’ donde Linda Caicedo se lució con el gol ‘maradoniano’, tal como lo bautiza la prensa internacional. Ya en la segunda parte, Silvi Cristóbal alargó el 2-0 al minuto 49 y luego el turno fue para Lotte Keukelaar al 53′.

Golazo de Linda Caicedo con el Real Madrid: Directo al Puskás

Iris Ashley al 84 anotó el cuarto y abrió el camino para que Linda Caicedo hiciera de las suyas ante un humilde equipo totalmente entregado. La volante alistó su velocidad, su despliegue físico y la capacidad para eludir jugadoras y marcar un golazo digno de Premio Puskás. Ojo a la joya.

Al final del partido, Linda Caicedo recibió el balón desde su propia área y no tuvo que tocarla a otra compañera, sino que avanzó hasta la portería rival. Con suficiente aire y nivel atlético, la jugadora colombiana aprovechó la entrega y el desorden del rival y mientras las marcadoras tenían que realizar cierres largos y a destiempo, la estrella de la Selección Colombia pensaba en su carril y en el próximo movimiento para seguir acelerando.