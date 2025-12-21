Golazo de Marruecos en Copa África digno de Premio Puskás: Impresionante gesto acrobático le da la vuelta al mundo

Si golazos hablamos, la joya de Ayoub El Kaabi tiene que clasificar como sea y entre los mejores. El espectacular gesto técnico del jugador del Olympiacos de Grecia paralizó al fútbol mundial, lo tiene en la boca de todo África y causa revuelo en las redes sociales.

Un golazo por donde se le mire y un gesto acrobático que nadie vio venir. Ayoub El Kaabi se la jugó tras un centro preciso y lanzó la acrobacia que ya recibe millones de elogios en el mundo. Esta joya tendría que estar en la lista para el Premio Puskás por la dificultad física para lanzar la maniobra y sellar un colazo en la Copa África.

Momento exacto del golazo de Ayoub El Kaabi en la Copa África. Foto: Anadolu via Getty Images

Por la primera fecha del grupo A, la favorita Selección Marruecos inició su camino ante la discreta Comoras, a la que no tuvo compasión y le superó 2-0, con el golazo incluido de Ayoub El Kaabi, quien fue suplente en el elenco donde tapa el arquero Bono (revelación en Qatar 2022) y participan Noussair Mazraoui del Manchester United, Sofyan Amrabat del Real Betis de España y Achraf Hakimi del PSG.

Golazo y triunfo para Marruecos en la Copa África

Sobre el minuto 74 cuando el partido iba 1-0 a favor de los marroquíes, Ayoub El Kaabi midió muy bien una pelota y lanzó la acrobacia. Anass Salah-Eddine, futbolista del PSV Eindhoven de Países Bajos, dio un centro preciso para que el atacante sorprendiera con la espectacular chilena.

Cabe recordar que Marruecos es el país anfitrión de la Copa África y gran favorito al título. Su influencia aumenta mucho más tras el golazo que marcó en el debut y que podría ser tenido en cuenta por la FIFA para el Puskás.

Los marroquíes siguen en gran estado de forma y ratifican su gran proceso deportivo de la mano del técnico Walid Regragui, luego de ser semifinalistas del Mundial Qatar 2022. El arquero de Comoras, Yannick Pandor, hizo lo que pudo y en medio de la locura de Marruecos, se dio el lujo de tapar un penalti de Soufiane Rahimi apenas comenzando el juego.

🚨¡GOLAZO ACROBÁTICO DEL INACABABLE AYOUB EL KAABI!



El delantero del Olympiacos anota el 2-0 de Marruecos 🇲🇦 ante Comoras 🇰🇲



Es su gol número 30 con la selecciónpic.twitter.com/EvDPfAlwWC — Ienzo Duarte (@ienzoduarte) December 21, 2025

La resistencia de Pandor fue vencida en el minuto 55 por Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, quien abrió el marcador. Siguió su compañero Ayoub El Kaabi con la acrobacia para la tranquilidad al 74.