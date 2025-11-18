Deportes
Colombia, cuando sufría más de la cuenta, vio en James Rodríguez y Luis Díaz un impensado marcador ante Australia en Nueva York
Un gol de James Rodríguez y otro de Luis Díaz maquillaron el partido amistoso de la Selección Colombia ante Australia en Nueva York. Lerma apareció en el final. La ‘Tricolor’ ya piensa en el 2026.
Si nada extraordinario ocurre, la Selección Colombia estará en el sorteo del Mundial 2026 desde el bombo 2, pues sus rivales por delante en el Ranking FIFA nunca aflojaron y más bien, la ‘Tricolor’ se concentró en tomar estos amistosos como de real preparación, más que buscar abultados marcadores y llenar la camiseta de confianza.
Ante Australia, la situación fue algo más complicada que con Nueva Zelanda y un gol de James Rodríguez en el segundo tiempo dio la tranquilidad en el marcador, pero dejó la preocupación por el modo de juego y la estrategia. El equipo colombiano no tuvo el orden y la mentalidad ofensiva para hacer más largo el marcador y un penalti pudo marcar la diferencia con algo de angustia. El capitán se hizo cargo y solucionó.
Sobre el minuto 76, hubo un penalti a favor de la Selección Colombia que cobró James Rodríguez sin novedad alguna y colocó el 1-0 parcial ante una Australia que estudio a su rival, le cerró los espacios y la llevó a un sitio neurálgico que le cuesta: La poca idea de juego ofensiva tras ser anulada la idea y la falta de calma, con dosis de ansiedad, para rematar al arco del australiano Paul Izzo.
Y no podía ser otro para solucionar los problemas, además de James, que Luis Díaz, el volante guajiro alargó el marcador en el final y se decretó un 2-0 parcial, que parecía suficiente para celebrar, dejar tranquilo al país y continuar con la preparación hacia el Mundial 2026. Las cosas no pararon ahí y el impensado 3-0, por el trámite del juego, no se hizo esperar.
La sociedad James y Luis Díaz madura y Lerma cierra un impensado 3-0
Fue un primer tiempo con pocas opciones de gol y los australianos dedicaron un gran bloque defensivo para frenar la artillería colombiana y llevarla al desespero. Tocó esperar hasta el complemento y la agonía del juego para que los goles aparecieran en el Citi Field. La exacta definición no sacó de los cabales a la ‘Tricolor’, que se retira con un 3-0, cuando se creía que el 1-0 de James Rodríguez era suficiente.
Ya en la reposición, Jefferson Lerma marcó el tercero para el 3-0 definitivo y demostrar el poderío táctico y técnico de Colombia y la debilidad de los australianos, cuando pensaron que el trabajo en el primer tiempo era suficiente para dejar la portería en cero.