VAR amarga la noche de Luis Díaz: así fue la acción que frenó su gran partido de Champions
Luego de un doblete, el delantero colombiano salió expulsado.
Luis Díaz vio una tarjeta roja sobre el final del primer tiempo en el partido correspondiente a la cuarta fecha de Champions League entre el Bayern Múnich y el París Saint German.
🇪🇺🔴 Luis Díaz ve la roja directa por la entrada sobre Achraf Hakimi. Venía siendo la figura con un doblete y sale expulsado antes del descanso.— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 4, 2025
Bayern Munich, con uno menos ante PSG.pic.twitter.com/pnIyBSFEJ2