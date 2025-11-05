Prensa marroquí se ensañó con Luis Díaz por lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Luis Díaz fue el hombre de la jornada del pasado martes en Champions League. Su juego ante PSG, con doblete y expulsión por una falta a Achraf Hakimi, lo hizo tema central en Europa.

Desde varios sectores se han presentado reacciones a lo que fue la actuación del colombiano en la capital de Francia.

Unos comentarios que se viralizaron en las últimas horas fueron los de la prensa marroquí, en cabeza del periodista Said Amdaa.

Le pire cauchemar possible pour le Maroc… Achraf Hakimi sort sur blessure. Il ne peut même pas aller dans le vestiaire sur ses 2 jambes. C’EST UN DÉSASTRE. 😰



Luis Diaz, tu es un criminel. pic.twitter.com/X2htqWvjzv — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025

Este fue bastante duro con el jugador guajiro, al punto que se atrevió a tildarlo como “criminal” tras lo sucedido con el lateral africano.

En su cuenta de X, el comunicado dejó consignado su ensañamiento contra el de la Selección Colombia por la falta a Hakimi.

“La peor pesadilla de Marruecos… Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡Es un desastre! Luis Díaz, eres un criminal", escribió.

Quien acudió al estadio parisino para hacer cubrimiento del juego, luego de ese primer comentario, siguió con su molestia y nuevamente mencionó al nacido en Barracas, La Guajira.

Luis Díaz en el momento justo de la lesión de Achraf Hakimi | Foto: AFP

“Estoy viendo el partido con la mirada perdida. ¿Qué sentido tiene entrar por detrás en el centro del campo? Espero que esta tarjeta roja le cueste una buena sanción a Luis Díaz. Aparte del ego, no le veo otra explicación. Estoy indignado. Qué cruel con Hakimi", sentenció.

Fue tal la persecución que quiso hacer desde ese instante Amdaa en contra de Díaz, que le hizo un aviso con un tinte temerario al colombiano.

“Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”, afirmó.

Al ver las reacciones de odio que sus comentarios generaron en contra de Lucho, el periodista intentó apaciguar los ánimos, dando un mensaje algo más consciente desde su rol.

“Deja de ser tan literal. Sí, lesionó a Hakimi, y eso forma parte del juego. Como viste, no publiqué ningún tuit sobre él después para criticarlo”, redactó.

Adicional a esto, bajó la guardia de manera total cuando se dio cuenta de que Díaz estaba siendo atacado con mensajes racistas: “Condeno los ataques racistas que sufrió”.

Reacción de Luis Díaz al ver la tarjeta roja de Champions League vs. PSG | Foto: Getty Images via AFP

Al ver las reacciones que sus primeros comentarios generaron, quiso dar por cerrado el tema dando cuenta de su profesionalismo para preguntar por la acción puntual a Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich.

“Último tuit sobre este tema, luego silencio. Cuando le pregunto a Vincent Kompany, le dejo claro que Luis Díaz no lo hizo a propósito. Cálmense, esto es solo fútbol, ​​en vez de lanzar insultos innecesarios", pidió.

Voz autorizada de Colombia también habló

Carlos Antonio Vélez tomó la vocería de la prensa deportiva nacional para hablar de la situación de Díaz.

Defendiendo a Lucho de principio a fin empezó: “Estoy convencido de que Díaz no quiso hacerle daño a Hakimi. Le aplaudo que cumplía con su trabajo defensivo”.

“Una jugada temeraria se convierte en lo que la ley llama uso de fuerza excesiva”, agregó.

“Si esta jugada hubiera ocurrido en el Múnich Arena, quizá no pasaba nada”, dijo sobre la decisión que tomó el juez central del PSG vs. Bayern.