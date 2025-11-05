Suscribirse

Revelan reacción de Luis Díaz en el camerino tras expulsión en Champions: compañero lo contó

Josip Stanišić dio cuenta de lo que pasó en la interna del Bayern Múnich tras la tarjeta roja. Lo hecho por el colombiano sorprendió.

Redacción Deportes
5 de noviembre de 2025, 12:34 p. m.
Luis Díaz saliendo directo a las duchas tras recibir roja en Champions League
Luis Díaz saliendo directo a las duchas tras recibir roja en Champions League. | Foto: Getty Images

En las últimas horas, el hecho noticioso deportivo más importante de Colombia ha sido la expulsión de Luis Díaz en Champions League.

Sin duda alguna, la situación que el guajiro vivió en París, ante PSG, dio para que se hablara en Europa y retumbase en suelo nacional.

Para algunos, el cafetero sí tuvo grado de responsabilidad en la que parece ser una lesión de consideración para el marroquí, Achraf Hakimi.

El delantero colombiano del Bayern de Múnich, Luis Díaz (D), número 14, disputa el balón con el defensa marroquí del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (D2), durante el partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes de París, el 4 de noviembre de 2025. (Foto de Anne-Christine Poujoulat / AFP)
Momento exacto en el que Luis Díaz causa lesión grave a Achraf Hakimi. | Foto: AFP

Otros defienden al guajiro tras considerar que no existió maldad en su actuar durante la acción mencionada y solo fue mala suerte.

Diversas reacciones surgieron, una vez terminó el juego en Francia. Varios cercanos a Lucho se pronunciaron, entre ellos su compañero, Josip Stanišić.

Al citado le consultaron en zona mixta por la reacción del colombiano tras el infortunio: ”Se disculpó Luis Díaz con el equipo por la tarjeta roja?“.

Contexto: Luis Díaz perdería a su socio vital en Bayern Múnich: Barcelona se lo arrebataría

Para sorpresa, la reacción que habría tenido el colombiano no fue nada de lo que se esperaba, según lo contado por Stanišić.

“No, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias [por los dos goles]”, contó el defensa.

Después de esa respuesta que retumbó en redes sociales, el croata alemán habló del juego en sí, y lo que fue enfrentarlo con un hombre menos por la salida obligada de Díaz.

“Demostramos que no solo sabemos jugar al fútbol, ​​sino también luchar en este tipo de partidos y ganarlos incluso con 10 hombres. Estoy muy contento de que hayamos conseguido los 3 puntos”, culminó diciendo.

Luis Díaz abrió el marcador ante PSG, en Champions League
Luis Díaz abrió el marcador ante PSG, en Champions League | Foto: Getty Images

Bayern Múnich blindó a Luis Díaz

Lo que hizo que Luis Díaz quedara en el ojo del huracán en París, fueron las lágrimas de su rival al salir del terreno de juego tras el encontronazo con el colombiano.

Con esa triste imagen se quedó el mundo, y también con la de Lucho como el supuesto culpable de dicho infortunio para el marroquí.

Aunque desde varios flancos quisieron cargar contra el 14 del Bayern, su club lo arropó a través de declaraciones donde lo desligaron de responsabilidad alguna.

Harry Kane libró de responsabilidad a Luis Díaz de la lesión de Hakimi, en Champions League
Harry Kane libró de responsabilidad a Luis Díaz de la lesión de Hakimi, en Champions League | Foto: Getty Images

Una de las voces que blindó al colombiano fue la de Harry Kane, delantero titular de los de Múnich.

“Es muy duro y desafortunado, pero Lucho estaba tratando de sacar la pelota y el jugador de ellos (Hakimi) tenía el pie en medio y le quedó atrapado bajo la pierna de él", dijo el inglés.

Por la misma línea, Kane se extendió sobre el mismo tema al decir que “eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma”.

Contexto: ¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

”Fue una jugada dura, obviamente cambió todo el partido, pero no dejamos que eso nos detuviera y encontramos el camino para ganar de todas formas”, concluyó tras el 1-2 final.

Vincent Kompany, entrenador, también dio su perspectiva en rueda de prensa: “Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido”, dijo el belga.

“Defiendo los intereses del equipo (...) Espero que no sea tan grave para Hakimi”, cerró intentando no agrandar más el sonado tema.

