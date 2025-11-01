¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

Con el paso de las semanas se han hecho evidentes los contrastes que hay entre el gran presente de Luis Díaz con Bayern Múnich, así como el mal momento que pasa Liverpool ya sin el colombiano.

Mientras el guajiro goza de su presente con los alemanes, donde no para de ser titular, hacer goles y destacarse, su exequipo lleva seis juegos perdidos.

Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca. | Foto: Getty Images

Justo por verse estas dos caras de la moneda es que la BBC, a través del redactor jefe de fútbol, ​​Phil McNulty, ha cuestionado en un artículo: ¿Cuánto extraña el Liverpool a Díaz?.

Al mencionado comunicador le fue cuestionado esto, así como otras cuestiones por parte de uno de los colaboradores del citado medio.

“Muchos de los problemas del Liverpool se han atribuido a la defensa, pero ¿crees que se está subestimando la pérdida de Luis Díaz y la falta de un reemplazo directo para el extremo izquierdo?“, es el gran interrogante lanzado.

Esa voz autorizada de la prensa británica ha hecho primero un análisis de lo que -a su consideración- está pasando en el cuadro de Anfield Road.

“Liverpool está teniendo dificultades mientras los nuevos fichajes intentan adaptarse y el entrenador Arne Slot intenta encontrar un equilibrio en su equipo”, puntualizó.

Sin embargo, a la hora de centrarse netamente en sí el colombiano era pieza clave de ese andamiaje de los reds, este no dudó: “Tienes razón. Les falta la urgencia, el enfoque directo y los goles de Díaz”.

Luis Díaz durante una práctica de entrenamiento con Bayern Múnich | Foto: FC Bayern via Getty Images

A pesar de que los ingleses no hicieron un esfuerzo de más por retener a Lucho, el periodista también da la razón a que fue el jugador quien quiso partir de allí.

“Tuvo una temporada magnífica cuando ganaron el título, pero en defensa del Liverpool, fue Díaz quien parecía decidido a irse al Bayern de Múnich, en lugar de ser expulsado”, hizo el contraste entre una situación y otra.

Slot acusa una plantilla reducida

Ante los medios de comunicación, el neerlandés presentó un argumento inesperado tras la derrota reciente frente al Crystal Palace. Según Arne: “Nuestra plantilla probablemente no es tan grande como la gente piensa”.

Estas palabras dejan muy comprometido al entrenador, ya que bajo su gestión se concretaron salidas importantes como las de Díaz y Darwin Núñez.

Luis Díaz goza en Bayern Múnich, mientras Arne Slot sufre en Liverpool | Foto: Getty Images

Además, fue él quien solicitó a la directiva la llegada de jugadores específicos como Florian Wirtz, Alexander Isak, entre otros, que hasta el momento no han rendido los resultados esperados.

Liverpool se ubica en la séptima posición de la Premier League, muy lejos de la lucha por el título, actualmente liderado con solidez por el Arsenal, que suma 22 puntos.

Mientras tanto, en Alemania, Luis Díaz continúa destacando en cada partido con el Bayern Múnich, lo que ha llevado a los aficionados del Liverpool a cuestionar la decisión de haberlo dejado salir en el mercado anterior.