Suscribirse

Deportes

¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

En la BBC se generó un debate que llegó hasta Colombia, donde se cuestionó la decisión de los rojos de Inglaterra.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
1 de noviembre de 2025, 12:33 p. m.
Luis Díaz (Bayern Munich) looks on duringthe Bundesliga game between TSG Hoffenheim and FC Bayern München at PreZero Arena, Hoffenheim, Germany on September 20, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich | Foto: NurPhoto via Getty Images

Con el paso de las semanas se han hecho evidentes los contrastes que hay entre el gran presente de Luis Díaz con Bayern Múnich, así como el mal momento que pasa Liverpool ya sin el colombiano.

Mientras el guajiro goza de su presente con los alemanes, donde no para de ser titular, hacer goles y destacarse, su exequipo lleva seis juegos perdidos.

Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca.
Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca. | Foto: Getty Images

Justo por verse estas dos caras de la moneda es que la BBC, a través del redactor jefe de fútbol, ​​Phil McNulty, ha cuestionado en un artículo: ¿Cuánto extraña el Liverpool a Díaz?.

Al mencionado comunicador le fue cuestionado esto, así como otras cuestiones por parte de uno de los colaboradores del citado medio.

“Muchos de los problemas del Liverpool se han atribuido a la defensa, pero ¿crees que se está subestimando la pérdida de Luis Díaz y la falta de un reemplazo directo para el extremo izquierdo?“, es el gran interrogante lanzado.

Contexto: Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

Esa voz autorizada de la prensa británica ha hecho primero un análisis de lo que -a su consideración- está pasando en el cuadro de Anfield Road.

“Liverpool está teniendo dificultades mientras los nuevos fichajes intentan adaptarse y el entrenador Arne Slot intenta encontrar un equilibrio en su equipo”, puntualizó.

Sin embargo, a la hora de centrarse netamente en sí el colombiano era pieza clave de ese andamiaje de los reds, este no dudó: “Tienes razón. Les falta la urgencia, el enfoque directo y los goles de Díaz”.

Luis Díaz durante una práctica de entrenamiento con Bayern Múnich
Luis Díaz durante una práctica de entrenamiento con Bayern Múnich | Foto: FC Bayern via Getty Images

A pesar de que los ingleses no hicieron un esfuerzo de más por retener a Lucho, el periodista también da la razón a que fue el jugador quien quiso partir de allí.

“Tuvo una temporada magnífica cuando ganaron el título, pero en defensa del Liverpool, fue Díaz quien parecía decidido a irse al Bayern de Múnich, en lugar de ser expulsado”, hizo el contraste entre una situación y otra.

Slot acusa una plantilla reducida

Ante los medios de comunicación, el neerlandés presentó un argumento inesperado tras la derrota reciente frente al Crystal Palace. Según Arne: “Nuestra plantilla probablemente no es tan grande como la gente piensa”.

Estas palabras dejan muy comprometido al entrenador, ya que bajo su gestión se concretaron salidas importantes como las de Díaz y Darwin Núñez.

Luis Díaz goza en Bayern Múnich, mientras Arne Slot sufre en Liverpool
Luis Díaz goza en Bayern Múnich, mientras Arne Slot sufre en Liverpool | Foto: Getty Images

Además, fue él quien solicitó a la directiva la llegada de jugadores específicos como Florian Wirtz, Alexander Isak, entre otros, que hasta el momento no han rendido los resultados esperados.

Liverpool se ubica en la séptima posición de la Premier League, muy lejos de la lucha por el título, actualmente liderado con solidez por el Arsenal, que suma 22 puntos.

Contexto: Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

Mientras tanto, en Alemania, Luis Díaz continúa destacando en cada partido con el Bayern Múnich, lo que ha llevado a los aficionados del Liverpool a cuestionar la decisión de haberlo dejado salir en el mercado anterior.

Este fin de semana tanto Liverpool, como Bayern, tendrán acción en sus respectivas ligas. Y la semana siguiente el reto que tiene previsto es su vuelta a la Champions durante la fecha 4.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

2. ¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

3. Murió estudiante de los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

4. Dos ministros de Javier Milei presentaron su renuncia con 15 minutos de diferencia, ¿qué pasó?

5. Mensajes del Día de Muertos 2025 para enviar por WhatsApp, este sábado 1 de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazLiverpool F.C.Bayern MúnichBBC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.