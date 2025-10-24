Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

Luis Díaz dejó una huella imborrable en el Liverpool. El colombiano fue pieza fundamental para los logros de los últimos años y brilló por su entrega en todas las canchas de Inglaterra.

Aunque quería quedarse, las negociaciones para su renovación no prosperaron y terminó saliendo rumbo al Bayern Múnich.

Ahora que están separados, Luis Díaz vive un momento envidiable en Alemania y Liverpool trata de encontrar la forma de reemplazarlo por la banda izquierda.

El paso de Lucho no solo marcó a los hinchas con aquella famosa canción que le compusieron, sino a los más jóvenes, que lo consideran un ejemplo a seguir.

Luis Díaz en los festejos por el título de Liverpool. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ídolo de Trent Kone-Doherty

Trent Kone-Doherty, joven talento de la cantera, confesó que Luis Díaz es su ídolo y quiere seguirle los pasos cuando llegue el momento de debutar en el equipo profesional.

“¿En quién intento basar mi estilo de juego? Luis Díaz. Cuando él estaba en Liverpool, me gustaba su juego”, señaló en declaraciones para Liverpool Echo.

Kone-Doherty fue la figura de Liverpool en la victoria sobre Eintracht Frankfurt (4-5) por la UEFA Youth League, torneo que se juega al tiempo con la Champions, pero en la categoría Sub-19.

Luego del compromiso le preguntaron sobre sus referentes y mencionó al colombiano para sorpresa del periodista.

“Es un buen ídolo para admirar y un jugador que me gusta observar. Si puedo tomar cosas de su juego, intentaré hacerlo”, señaló el atacante irlandés.

Liverpool es una de las canteras más fuertes del fútbol inglés. Recientemente, han surgido nombres como el de Raheem Sterling, Trent Alexander-Arnold o Curtis Jones, quienes hacen parte de la selección nacional.

Kone-Doherty es uno de esos nuevos proyectos que planean promocionar al primer equipo para un futuro cercano, aunque su nacionalidad es irlandesa.

Liverpool revivió

Estas declaraciones de Kone-Doherty llegan justo en un momento en el que la prensa inglesa habla sobre la ausencia de Luis Díaz y el impacto que ha tenido en los planteamientos de Arne Slot.

Más allá de su capacidad goleadora, Lucho era clave en la presión alta y el despliegue físico del equipo.

Slot ha tratado de reemplazarlo con Florian Wirtz y Cody Gakpo, pero todavía no consigue la solidez necesaria.

Afortunadamente, la racha negativa de resultados se cortó el pasado martes en Champions League.

Liverpool venció a Eintracht Frankfurt (1-5) en la tercera fecha y se reacomodó en la tabla de posiciones. Ahora necesita trasladar ese buen rendimiento a la Premier League, en el que cedió el liderato y ya tiene tres puntos de distancia respecto al Arsenal.