Luis Díaz confesó el secreto: reveló la razón por la que está volando en el Bayern Múnich

Luis Díaz marcó su primer gol en la Champions League 2025/26 y recibió la ovación de la hinchada del Bayern Múnich, quien no se cambia por nadie.

Los bávaros han ganado los 12 partidos disputados en la presente temporada, marchan líderes en la Bundesliga y también dan espectáculo en Europa.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Brujas | Foto: AP

Lucho es solo una pieza más del andamiaje diseñado por Vincent Kompany, sin embargo, su nivel emociona a los colombianos que siguen cada partido del Bayern.

Faltando ocho meses para el Mundial 2026, el guajiro está en uno de los mejores momentos de su carrera y ha multiplicado la producción goleadora que solía tener en el Liverpool.

A raíz de ese rendimiento destacado, Lucho atendió a ESPN desde Múnich y habló del trabajo que se está haciendo internamente para sacar los resultados en todos los frentes.

“Bonito poder marcar mi primer gol en la Champions, estaba buscándolo en partidos anteriores. Ahora, seguir trabajando de esta misma manera y va a ser muy importante para lo que se viene. Estamos trabajando. La afición siempre me brinda ese cariño y ese amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo”, declaró.

El secreto del éxito en Bayern Múnich

Díaz reveló las razones del buen momento que pasa personalmente y también en lo colectivo. “Lo más importante es tener mucha humildad y respeto para cualquier equipo que enfrentamos. Vemos a todos los rivales de la misma manera, siempre buscando el resultado”, dijo el guajiro.

Una parte importante de ese éxito es Kompany, al que le renovaron el contrato por cuatro años más. “El grupo está increíble, fenomental trabajar en un grupo como este. Es un grupo que es humilde, que trabaja duro, que es muy alegre y todos echan para el mismo lado”, expresó.

Lucho aseguró que en el Bayern “te hacen sentir como en familia” y, de ahí, que se vea reflejado en el campo. “Muy contento. Felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchas alegrías al club y eso es lo más importante”, completó.

Las palabras de Luis Díaz tras una nueva goleada en #CHAMPIONSxESPN



🎙️: "Es mi primer gol en la Champions, estaba buscándolo y estoy muy contento"



"Lo más importante es la humildad y el respeto por todos los equipos"



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yZ31F9HKOW — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 22, 2025

Co-líder de la Champions League

Gracias a esta victoria contra Brujas, el conjunto bávaro escaló a la segunda posición del campeonato con nueve puntos. Lo único que los separa del París Saint-Germain es la diferencia de gol, primer ítem de desempate según el reglamento de la UEFA.

En esa misma línea se encuentran tres equipos más: Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid, que ganaron los tres compromisos jugados hasta ahora.

La siguiente salida del Bayern Múnich será este sábado enfrentando al Borussia Monchengladbach en la Bundesliga.