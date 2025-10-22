Se va al piso todo lo de Jhon Jáder Durán: técnico de Fenerbahce expuso dura realidad

Cuando se pensaba que estaba cerca de verse a Jhon Jáder Durán volver a los campos con Fenerbahce, el entrenador, Domenico Tedesco envío al piso dichas opciones.

Esta semana el cuadro del que hace parte el atacante estará jugando Europa League, ante Stuttgart, de Alemania.

Aunque Durán haya ya estado en buena parte de los entrenamientos junto a algunos jugadores del plantel, pareciera que sigue sin estar apto para la competencia de alto nivel.

Domenico Tedesco, técnico de Fenerbahçe | Foto: Anadolu via Getty Images

Tedesco en la más reciente rueda de prensa dada, dio a conocer desde Turquía a Colombia que le “resulta difícil comentar sobre John Duran en este momento”.

Según lo que ha visto en las prácticas diarias, su veredicto es que “es difícil decir si estará listo para este partido”, debido a que “solo participa parcialmente en los entrenamientos”.

Con esto la ausencia está casi que confirmada, pero de cara al futuro el estratega si añora tener al joven goleador de Colombia.

“Espero que se una a nosotros lo antes posible”, terminó diciendo Tedesco ante los medios de comunicación.

Reaparición de Durán se aplaza

Tras irse al piso el regreso del jugador en el certamen internacional, ahora se revisa el calendario para saber cuándo podría disponible para Superliga turca.

En las próximas fechas Fenerbahce tendrá juegos cruciales para recortar diferencias con el líder del torneo, Galatasaray.

Ante Gaziantep F. K. el próximo lunes (27 de octubre) y frente Besiktas (2 de noviembre) se juegan mucho en el inicio de la temporada 2025/2026.

Jhon Jáder Durán ya hace parte de los entrenamientos con Fenerbahçe | Foto: Captura a redes sociales del Fenerbahce

Por la importancia que tienen estos juegos, es que también se esperaría que esté un delantero que aporte gol como Jhon Durán.

Para el goleador no le ha sido nada fácil recuperarse de su lesión por estrés, pero la perseverancia de volver para mostrar su mejor versión lo hace pensar que está a nada de conseguirlo.

¿La última chance de redimirse?

De acuerdo con reportes de medios europeos como Sabah, la directiva del club de Estambul habría tomado la decisión de que “regresará al Nassr”.

Cabe recordar que Durán se encuentra cedido en Turquía, aunque sus derechos deportivos aún pertenecen a Al-Nassr de Arabia Saudita.

Precisamente por esa razón, los turcos estarían considerando devolverlo a su club de origen, pues los costos asumidos resultan elevados frente al bajo rendimiento mostrado.

Jhon Jáder Durán estaría por emprender su vuelta a Al-Nassr. | Foto: Getty Images

“Fenerbahçe está en conversaciones con el club saudí por el jugador, cuyo contrato por una temporada asciende a 21 millones de euros, y busca cerrar el traspaso con una pérdida económica mínima”, señala el citado medio.

Sadettin Saran, presidente del equipo de Estambul, se entrometió en medio de todos estos rumores para aclarar una buena parte de lo que pasa con Durán.

Sobre la lesión que ha tenido el atacante en el último tiempo, este salió a decir que “algunos informes son falsos”.

“Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido”, aseveró queriendo que se normalizase el proceso que llevaba Jhon Jáder.