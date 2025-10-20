Suscribirse

Se actualizó estado de Jhon Jáder Durán y hay noticia: el jugador se pronunció por ello

Parece que la espera por ver de nuevo al atacante de Fenerbahçe está por terminar. En Europa League se daría su regreso.

Redacción Deportes
20 de octubre de 2025, 6:42 p. m.
Jhon Jáder Durán ya hace parte de los entrenamientos con Fenerbahçe
Jhon Jáder Durán ya hace parte de los entrenamientos con Fenerbahçe | Foto: Captura a redes sociales del Fenerbahce

De a poco, Jhon Jáder Durán está logrando su recuperación total tras una grave lesión que lo alejó de la disciplina de Fenerbahçe por un par de meses.

Según lo reportado de manera reciente por la prensa de Turquía, el futbolista ya viene realizando entrenamientos de alta intensidad que demuestran su mejoría.

Si bien aún le falta para estar en su totalidad con el grupo durante toda la sesión, ya es incluido en algunos trabajos al mando de Domenico Tedesco.

Jhon Jáder Durán no pasa por su mejor momento en Europa.
Jhon Jáder Durán no pasa por su mejor momento en Europa. | Foto: Getty Images

Este avance ha generado que el mismo Durán se pronuncie al respecto. Por medio de su cuenta de Instagram dio indicios que el tiempo para volver a verlo es corto.

Compartiendo un tridente de fotos por medio de sus historias, el delantero dio cuenta de su avance en el proceso de rehabilitación.

Este lunes -por las fotos que subió- dio a entender que estuvo en tres trabajos diferentes, pero en los últimos ya tocó el balón junto a sus compañeros.

Contexto: Se hunde Jhon Durán; le filtran lo que lo llevó a las lágrimas en Fenerbahçe: “Me duele”

Esta noticia abre la puerta a esta misma semana se abra la puerta para una más, relacionada con su inclusión a la convocatoria para el juego de Europa League.

El rival al que enfrentan los turcos es Stuttgart, de Alemania.

Dicho partido en mención será el próximo 23 de octubre, desde las 11:45 a.m. por la fecha 3.

De no mediar ningún lío más, Tedesco podría tener en cuenta a Durán, quien no juego un partido oficial desde agosto pasado.

Oportunidad de reivindicación

De acuerdo a las informaciones que se han manejado, la lesión que padeció Jhon Jáder fue una fractura por estrés.

Para esta patología el tratamiento era más complejo que para otras lesiones, dado que se intervendría dependiendo de cómo llevara el caso Durán.

Después de múltiples exámenes, diagnósticos en donde se llegó a pensar hasta en una operación y demás, de manera leve se ha dado la recuperación del colombiano.

El delantero colombiano #10 del Fenerbahce, Jhon Durán, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de vuelta de la tercera ronda de la UEFA Champions League entre el Fenerbahce (TUR) y el Feyenoord (NED) en el Complejo Deportivo Fenerbahce Sukru Saracoglu en Estambul el 12 de agosto de 2025. (Foto de Ozan KOSE / AFP)
Jhon Jáder Durán espera tener su regreso pronto con Fenerbahçe | Foto: AFP

Toda esta paciencia que se ha tenido en Fenerbahçe es reconfortante, pero de fallar nuevamente todo con el cafetero, las cosas podrían tener un drástico fin en pocos meses.

A través de los medios turcos se han conocido detalles sobre la actualidad de Durán.

El diario Sporx reportó en las últimas horas un ultimátum que habría recibido el jugador y su representante.

“Si el dolor de Jhon Durán continúa y no puede rendir como se espera, una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa […]”, advierten sin reparo.

Contexto: Néstor Lorenzo se cansa de rumores: la verdad del futuro de Jhon Durán en Selección Colombia

Además, otro punto relevante es que el club citó al agente del futbolista para comunicarle la postura que tomarían en un futuro próximo.

“La directiva del Fenerbahçe convocó al agente del jugador a Estambul y le dio un mensaje claro: ‘Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada’”, señalan sobre la conversación entre ambas partes.

En caso de que el aviso del club turco se haga efectivo, el jugador deberá buscar un nuevo onceno para encontrar continuidad a escasos meses de lo que será la Copa Mundo United, del 2026.

