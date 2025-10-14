Suscribirse

Se hunde Jhon Durán; le filtran lo que lo llevó a las lágrimas en Fenerbahçe: “Me duele”

Para el jugador de Selección Colombia no han sido sencillos los últimos meses en Europa. Su martirio acabaría pronto con una decisión de su DT.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de octubre de 2025, 6:21 p. m.
Jhon Jáder Durán no pasa por su mejor momento en Europa.
Jhon Jáder Durán no pasa por su mejor momento en Europa. | Foto: Getty Images

No parece haber descanso para la desgracia que vive Jhon Jáder Durán en su carrera deportiva. Semana a semana son múltiples las noticias negativas que surgen desde Europa.

En las últimas horas, la prensa deportiva de Turquía -donde está radicado- ha dado a conocer un nuevo reporte en el que mencionan que hubo “lágrimas” de Durán.

Sports Digitale fue el portal que cito unas palabras del periodista, Murat Aşık, quien fue el que filtró al punto al que ha llegado lo vivido por Jhon Jáder.“Durán finalmente llegó al borde de las lágrimas. “Me duele, no puedo convencer a nadie”, decía", es lo que, al parecer, ha manifestado el joven delantero colombiano. “En otras palabras: ‘Me duele, me duele, ¿por qué no debería jugar?’, sería uno de los cuestionamientos que hace Durán.

En vísperas a una Copa del Mundo en la que el atacante desea estar, es que habría tomado decisiones cruciales que, hasta ahora, no han salido como estaba previsto.

“Al fin y al cabo, es el Mundial. Mira, hay algo que la gente se pierde: el Mundial de este año, y John Duran vino a Turquía para jugarlo”, suma Aşık.

Contexto: Aviso del fin para Jhon Jáder Durán: carrera tocaría fondo tras ultimátum de Fenerbahçe

Sobre el cambio de liga en meses pasados, donde pasó de Al-Nassr a Fenerbahçe, también hubo mención de parte del periodista.

“Como Arabia Saudí no es especialmente popular y el ritmo de la competición es lento, pensó: ‘Déjame jugar en una liga europea y estar listo’”, habría sido el deseo del atacante.

A su vez hubo un tramo de lo comentado por el comunicador, donde este aclaró si las versiones de un desplante de Durán a la Selección Colombia son ciertas.

El delantero colombiano #10 del Fenerbahce, Jhon Durán, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de vuelta de la tercera ronda de la UEFA Champions League entre el Fenerbahce (TUR) y el Feyenoord (NED) en el Complejo Deportivo Fenerbahce Sukru Saracoglu en Estambul el 12 de agosto de 2025. (Foto de Ozan KOSE / AFP)
Jhon Jáder Durán acapara gran parte de la atención de la prensa deportiva de Colombia. | Foto: AFP

“¿Acaso este tipo no le importa la selección y no juega? No. Tiene dolor, y es una situación difícil. Una fractura por estrés es una lesión grave. No desaparece por sí sola”, explicó.

“Está volviendo poco a poco, al menos ahora, a las canchas. De ahora en adelante, espero que las fracturas por estrés sean una afección recurrente. Espero que no vuelva”, terminan diciendo.

Su regreso a las canchas

Después de semanas enteras en las que no se supo qué sería de Jhon Jáder, ahora parece estar cerca que se puedan reportar buenas noticias.

Fanatik, otro de los portales de suelo turco, dio una actualización del estado del jugador y anticipó que su regreso podría darse en unos cuantos días.

Contexto: Néstor Lorenzo se cansa de rumores: la verdad del futuro de Jhon Durán en Selección Colombia

“Se ha sabido que Jhon Duran, quien comenzó su entrenamiento de campo y luego su entrenamiento con balón la semana pasada en Fenerbahçe, probablemente estará incluido en la convocatoria para el partido contra Fatih Karagümrük”, precisan.

Quien estará encargado de tomar la decisión final en Fenerbahçe será el entrenador encargado: “Domenico Tedesco tomará su decisión sobre el futbolista colombiano luego de una reunión con el cuerpo médico”.

