Néstor Lorenzo se cansa de rumores: la verdad del futuro de Jhon Durán en Selección Colombia

Una de las grandes ausencias en la Selección Colombia, para la doble fecha eliminatoria del mes de septiembre, es la del delantero Jhon Durán. Al servicio de Fenerbahçe, el cafetero sufrió una molestia que lo alejó del llamado por Néstor Lorenzo.

El estratega argentino de la Selección Colombia tuvo que salir a aclarar si el verdadero motivo de no llamar a Durán era la molestia, u otra razón más complicada.

Sincero, en charla con RCN, Lorenzo dijo: “Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador”.

Y añadió: “No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan tratarlas, esperemos se recupere pronto, que recupere el nivel y que pueda darle cosas buenas en un futuro a la selección”.

Néstor Lorenzo sigue teniendo en sus planes a Jhon Durán. | Foto: AFP

Las alarmas por Jhon Durán se encendieron desde el pasado miércoles 27 de agosto. Ese día, Fenerbahçe visitó a Benfica por la vuelta de playoffs de Champions, el cuadro turco perdió 1-0, quedó eliminado y Durán salió con molestias al final del partido.

Pero de fondo, ante la controversia, están los rumores de una presunta pelea de Jhon Durán con el camerino de la Selección Colombia, el pasado 6 de junio, en el entretiempo del empate ante Perú por eliminatorias.

Versiones de la prensa señalaron que Durán tuvo una fuerte pelea con sus compañeros de la tricolor, y hasta con el propio Néstor Lorenzo. Después fue negado por los protagonistas, pero horas más tarde el delantero fue desconvocado por un dolor en la espalda.

“Entonces, el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad, porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie, somos un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad de eso”, dijo Durán, ante la prensa en Barranquilla, por aquel entonces.

Así las cosas, la ausencia de Durán en este llamado avivó la incertidumbre, por lo que Lorenzo prefirió hablar y dejarlo todo claro.

Jhon Jáder Durán no estará en el juego definitivo ante Bolivia. | Foto: Getty Images