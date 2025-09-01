Suscribirse

Néstor Lorenzo quería una cosa, pero pasó otra: esta fue la decisión que se tomó en eliminatorias

Un reconocido periodista dio a conocer lo que pasó sobre el asunto.

Redacción Deportes
1 de septiembre de 2025, 9:10 p. m.
Palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa.
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Ante Bolivia, la Selección Colombia de Mayores se enfrentará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Se espera que el escenario deportivo de la ‘arenosa’ esté a reventar.

Este compromiso corresponde a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: Selección Colombia da noticia final sobre Juan Fernando Quintero en Barranquilla: es oficial

Este partido, precisamente, el director técnico argentino Néstor Lorenzo, quería que se jugara el día viernes 5 de septiembre. Sin embargo, se determinó que este juego, así como los otros por eliminatorias, se disputara este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m., hora colombiana.

Lorenzo quería jugar el viernes 5 a las 6. La unificación de la jornada lo mandó al jueves a las 6:30″, dijo sobre esto el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, a través de su cuenta oficial de X.

El jueves contra Bolivia, la Selección Colombia tiene la gran posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial 2026. En el papel, es una tarea sencilla para concretar ante el rival en cuestión.

Entre otras cosas de la tricolor para esta última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, el lateral izquierdo Deiver Machado fue desafectado por una lesión que sufrió hace unos días.

Contexto: Marino Hinestroza pronosticó el destino de la Selección Colombia en el Mundial: acabó ilusionando

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, comunicó la FCF.

En su lugar, la Selección tomó la decisión de convocar a Álvaro Ángulo, que milita en Pumas de la Liga MX y que tuvo un significativo paso por Atlético Nacional de Medellín.

Álvaro Angulo, hoy jugador de Pumas, apuntó contra Independiente. Desde el rojo le respondieron.
Álvaro Angulo, hoy jugador de Pumas. | Foto: Getty Images

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, sentenció, entre otras cosas más, la FCF.

Además, de enfrentar a Bolivia, en esta doble jornada el combinado patrio se tendrá que ver las caras, en territorio ajeno, con la Venezuela de Fernando Batista, que también guarda la ilusión de meterse en la próxima fiesta máxima del deporte rey. El sorteo de la fase de grupos del certamen orbital se realizará el 5 de diciembre del presente año.

