Néstor Lorenzo quería una cosa, pero pasó otra: esta fue la decisión que se tomó en eliminatorias

Ante Bolivia, la Selección Colombia de Mayores se enfrentará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Se espera que el escenario deportivo de la ‘arenosa’ esté a reventar.

Este compromiso corresponde a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Este partido, precisamente, el director técnico argentino Néstor Lorenzo, quería que se jugara el día viernes 5 de septiembre. Sin embargo, se determinó que este juego, así como los otros por eliminatorias, se disputara este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m., hora colombiana.

“Lorenzo quería jugar el viernes 5 a las 6. La unificación de la jornada lo mandó al jueves a las 6:30″, dijo sobre esto el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, a través de su cuenta oficial de X.

Oído a la música…

1- Lorenzo quería jugar el viernes 5 a las 6. La unificación de la jornada lo mandó al jueves a las 6.30

2- Hasta última hora estaba en un dilema…Serna o Dairo. Lo q quiere decir q “ casi” el goleador se queda por fuera. (debió llamarlos a ambos)

3- Durán… pic.twitter.com/SwsECwDdIF — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 30, 2025

El jueves contra Bolivia, la Selección Colombia tiene la gran posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial 2026. En el papel, es una tarea sencilla para concretar ante el rival en cuestión.

Entre otras cosas de la tricolor para esta última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, el lateral izquierdo Deiver Machado fue desafectado por una lesión que sufrió hace unos días.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, comunicó la FCF.

En su lugar, la Selección tomó la decisión de convocar a Álvaro Ángulo, que milita en Pumas de la Liga MX y que tuvo un significativo paso por Atlético Nacional de Medellín.

Álvaro Angulo, hoy jugador de Pumas. | Foto: Getty Images

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, sentenció, entre otras cosas más, la FCF.