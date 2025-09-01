Selección Colombia da noticia final sobre Juan Fernando Quintero en Barranquilla: es oficial

En Colombia hubo preocupación porque el pasado domingo, 31 de agosto, Juan Fernando Quintero salió sustituido del partido entre River Plate y San Martín, en Buenos Aires. La imagen no era alentadora, pues al volante se le vio con hielo en la rodilla en el banco de suplentes.

Se creyó que iba a ser desconvocado del plantel tricolor, pero la Selección Colombia dio la buena noticia que todos esperaban: Juan Fernando Quintero se unió a la concentración en Barranquilla, este lunes 1.º de septiembre.

Fue por medio de las redes sociales del elenco cafetero que se pudo ver la llegada del volante de 32 años. Se le observa sonriente y caminando con normalidad, por lo que estaría a punto bajo las órdenes de Lorenzo.

La expectativa era alta y el temor crecía. Para la última doble jornada eliminatoria, en junio de 2025, Juan Fernando fue desconvocado debido a una lesión, cuando aún prestaba sus servicios al América de Cali.

En aquella oportunidad, Juanfer no jugó ni ante Perú ni ante Argentina, en las fechas 15 y 16 respectivamente. La Tricolor perdió a un referente y no pudo ganar contra ninguno de los dos países, sumando dos empates.

El regreso de Quintero se da en un momento coyuntural para la Selección Colombia. Si le gana a Bolivia en Barranquilla, el próximo jueves 4 de septiembre, clasificará al Mundial 2026.

Es el regreso de Juan Fernando Quintero a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Juan Fernando viene teniendo ritmo con River Plate, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Allí llegó para mediados de 2025, tras su paso por América, y ya sea como titular o emergente, pero ha tenido lugar.

En la zona media del campo, junto a Quintero, hacen presencia con Selección Colombia: James Rodríguez, Kevin Castaño, Jhon Arias, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Richard Ríos y Juan Camilo Portilla.

Resta esperar si Lorenzo colocará a Juan Fernando Quintero como titular ante Bolivia y Venezuela. La sequía de triunfos se hace presente en La Tricolor, que no suma de a tres desde octubre de 2024.

El escenario está puesto para que Colombia vuelva a un Mundial tras ocho años de ausencia, pues la eliminación de Catar 2022 fue un hecho duro en la historia reciente de la FCF.

Al igual que Quintero y James, hay otros convocados que ya han ido a una cita orbital. Ese es el caso de David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina y otro par más.

Néstor Lorenzo ya tiene a sus órdenes a Juan Fernando Quintero. | Foto: NurPhoto via Getty Images