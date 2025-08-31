Suscribirse

Selección Colombia se pronuncia sobre otro jugador, tras desconvocatoria de Deiver Machado

El anuncio es oficial y, de momento, no tiene marcha a atrás.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 6:47 p. m.
Néstor Lorenzo sigue frente a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026
Néstor Lorenzo sigue frente a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El sábado 30 de agosto se dio a conocer que el lateral izquierdo Deiver Machado fue desconvocado de la Selección Colombia por una lesión que sufrió en su club en Francia.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informó la FCF.

“El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación. El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”, añadió.

El reemplazo de Deiver Machado fue Álvaro Ángulo, que milita en Pumas de México y que supo vestir los colores del club Atlético Nacional de Medellín. Este lateral pasa por un buen momento en la liga azteca.

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, terminó la FCF.

Tras este cambio en la convocatoria, hubo un nuevo pronunciamiento sobre la Selección Colombia de cara a los juegos ante Bolivia de local y contra Venezuela de visitante.

Este anuncio, por fortuna, no fue negativo. La FCF compartió que el defensa central Yerson Mosquera, del Wolverhampton de Inglaterra, ya se unió a la concentración.

Hola Yerson, felices de volverte a ver”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol a través de su cuenta oficial de X. Por una larga lesión, Mosquera se perdió varios partidos con la Selección.

Yerson Mosquera vuelve a la Selección Colombia, pero se desconoce si será titular ante Bolivia y Venezuela. Hay quienes consideran que esto no sería así, pero cualquier cosa puede pasar y esta decisión es solo del argentino Néstor Lorenzo.

Sobre el llamado de Mosquera, en las últimas horas habló el periodista Carlos Antonio Vélez. “No hay explicación que justifique la convocatoria de Yerson Mosquera, que aunque es un buen jugador, en un AÑO solo ha jugado 72 minutos hasta hoy. Romaña, figura de San Lorenzo o Tesillo de Nacional, tenían más derecho”, expresó en X.

