Suscribirse

Deportes

La verdadera razón por la que Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Jader Durán: prensa turca lo confirmó

Medios turcos confirman cuál es la situación del delantero antioqueño que brillará por su ausencia este domingo en el partido de Gençlerbirliği vs. Fenerbahce.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 11:09 p. m.
Jhon Jader Durán, delantero de la Selección Colombia
Jhon Jader Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: AFP

Dayro Moreno fue la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo apeló a la experiencia para esta doble fecha de eliminatorias y dejó por fuera a varios delanteros que regularmente llamaba.

Jhon Jader Durán no clasificó a la lista, al igual que Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Contexto: Primer desconvocado en la Selección Colombia: es oficial y se confirmó su reemplazo

La ausencia de Durán ha generado polémica por lo que sucedió en junio, cuando Lorenzo lo desconvocó por un dolor en la espalda.

El antioqueño jugó el pasado miércoles en el partido contra Benfica por Champions League y en la última jugada del partido necesitó de la intervención del departamento médico.

LISBON, PORTUGAL - 2025/08/27: Amar Dedic of SL Benfica (L), Richard Rios of SL Benfica (C) and Jhon Duran of Fenerbahce SK (R) seen in action during UEFA Champions League 2025/26 Play-offs 2nd leg between SL Benfica and Fenerbahce SK at Estadio da Luz. Final score SL Benfica 1 : 0 Fenerbahce SK (Benfica qualified for the UEFA Champions League (UCL) main draw). (Photo by Bruno de Carvalho/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Jhon Jader Durán vs. Richard Ríos en el partido por fase previa de la Champions League | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La lesión de Durán

Fenerbahce no emitió parte médico oficial sobre la lesión de Jhon Jader, sin embargo, en la prensa turca confirmaron cuál es su situación.

Efectivamente el colombiano no jugará este fin de semana frente a Gençlerbirliği, pero el problema que sufrió no es tan complicado como se pensaba.

"Jhon Durán no tiene una lesión grave. El equipo médico ha optado por darle descanso para este partido para evitar riesgos. También se perderá la selección nacional debido a su lesión. Dedicará el descanso a la recuperación", informó el periodista Gurkan Ak.

Contexto: Destapan lo que James Rodríguez le habría dicho en el camerino a Jhon Jader Durán: “Me enteré”

Fenerbahce citó a 22 jugadores para el viaje a Ankara y Durán no entró en la lista, al igual que el portugués Nelson Semedo, quien también se lesionó en el partido de Champions.

Se espera que el delantero antioqueño reaparezca el próximo 14 de septiembre, en el duelo de la liga local recibiendo a Trabzonspor en Estambul.

Eso quiere decir que verá como espectador los partidos de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, esperando que para los amistosos de octubre se le reabra las puertas para una segunda oportunidad.

Otras teorías

Lo cierto es que Jhon Jader Durán ha despertado debate entre las voces más importantes de la prensa deportiva en Colombia.

Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, sugirió que la lesión le cayó como anillo al dedo en medio de la incógnita sobre su situación dentro del camerino de la Tricolor.

“Así digan lo que quieran, besito por aquí y por allá y somos una familia, el vestuario está roto. Hay un grupo inconforme, la ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes dentro ni fuera de la cancha, hay unos que hablan, pero no les dan bola”, apuntó el reconocido comentarista de Win Sports.

Sobre el caso de Durán, expresó: “El problema de Durán es que se ‘mamó’ de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de mala manera, no le vamos a aplaudir la manera como reaccionó. Eso pasó, no lo maquillen más”.

“Algunos son más inmaduros o son demasiado frenteros, y por ahí puede estar Durán. Es complejo, es cierto. El carga-montón está montado, hay una solución fácil que es primera vía tirarlo al tacho de la basura, no nos importa como jugador y como persona”, lamentó.

Jhon Jader alcanzó a ser el titular en la Selección Colombia, pero su salida al Al-Nassr le mermó las opciones y todo se complicó tras aquel partido contra Perú en el Metropolitano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vincent Kompany se pronunció por los reiterados fallos de Luis Díaz: soltó tajante mensaje

2. Ecuador exigirá visa de tránsito a más de 40 países a partir del 1 de septiembre

3. La verdadera razón por la que Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Jader Durán: prensa turca lo confirmó

4. Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de La Unión. Esto se sabe

5. Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la tarde de este sábado 30 de agosto; este fue el epicentro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaNestor Lorenzo Jhon Jáder Duránfenerbahce

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.