La verdadera razón por la que Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Jader Durán: prensa turca lo confirmó

Dayro Moreno fue la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo apeló a la experiencia para esta doble fecha de eliminatorias y dejó por fuera a varios delanteros que regularmente llamaba.

Jhon Jader Durán no clasificó a la lista, al igual que Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

La ausencia de Durán ha generado polémica por lo que sucedió en junio, cuando Lorenzo lo desconvocó por un dolor en la espalda.

El antioqueño jugó el pasado miércoles en el partido contra Benfica por Champions League y en la última jugada del partido necesitó de la intervención del departamento médico.

Jhon Jader Durán vs. Richard Ríos en el partido por fase previa de la Champions League | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La lesión de Durán

Fenerbahce no emitió parte médico oficial sobre la lesión de Jhon Jader, sin embargo, en la prensa turca confirmaron cuál es su situación.

Efectivamente el colombiano no jugará este fin de semana frente a Gençlerbirliği, pero el problema que sufrió no es tan complicado como se pensaba.

"Jhon Durán no tiene una lesión grave. El equipo médico ha optado por darle descanso para este partido para evitar riesgos. También se perderá la selección nacional debido a su lesión. Dedicará el descanso a la recuperación", informó el periodista Gurkan Ak.

Fenerbahce citó a 22 jugadores para el viaje a Ankara y Durán no entró en la lista, al igual que el portugués Nelson Semedo, quien también se lesionó en el partido de Champions.

Se espera que el delantero antioqueño reaparezca el próximo 14 de septiembre, en el duelo de la liga local recibiendo a Trabzonspor en Estambul.

Eso quiere decir que verá como espectador los partidos de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, esperando que para los amistosos de octubre se le reabra las puertas para una segunda oportunidad.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın çok ciddi bir sakatlığı yok. Sağlık ekibi risk almamak için bu maçta dinlendirmeyi tercih etti. Sakatlığı nedeniyle milli takıma da katılmayacak. Arayı tedavi ile geçirecek. https://t.co/ftqbNtFTvE — Gürkan Ak (@GurkanAk) August 30, 2025

Otras teorías

Lo cierto es que Jhon Jader Durán ha despertado debate entre las voces más importantes de la prensa deportiva en Colombia.

Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, sugirió que la lesión le cayó como anillo al dedo en medio de la incógnita sobre su situación dentro del camerino de la Tricolor.

“Así digan lo que quieran, besito por aquí y por allá y somos una familia, el vestuario está roto. Hay un grupo inconforme, la ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes dentro ni fuera de la cancha, hay unos que hablan, pero no les dan bola”, apuntó el reconocido comentarista de Win Sports.

Sobre el caso de Durán, expresó: “El problema de Durán es que se ‘mamó’ de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de mala manera, no le vamos a aplaudir la manera como reaccionó. Eso pasó, no lo maquillen más”.

“Algunos son más inmaduros o son demasiado frenteros, y por ahí puede estar Durán. Es complejo, es cierto. El carga-montón está montado, hay una solución fácil que es primera vía tirarlo al tacho de la basura, no nos importa como jugador y como persona”, lamentó.