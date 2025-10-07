A Jhon Jader Durán en los últimos meses lo ha perseguido la desgracia de las lesiones siendo parte del Fenerbahçe, de Turquía.

Después de haber sido uno de los goleadores de mejor rendimiento cuando estaba en suelo inglés, ahora vive uno de sus momentos más complejos con apenas 21 años.

Jhon Jader Durán, delantero colombiano del Fenerbahce. | Foto: AFP or Licensors

Junto a los de Estambul, el último juego que disputó fue el pasado 27 de agosto. En dicho partido por Champions League terminó saliendo lesionado y de ahí en adelante todo ha sido un oscuro panorama.

En momentos desde suelo turco se reporta recuperación, otras veces recaídas, pero pareciese por lo último que han dicho que su vuelta está cada vez más cerca.

Reporte retumba en Colombia

Por estos días la Selección Colombia está reunida finiquitando detalles para lo que serán los partidos amistosos del próximo 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Durán mientras se mantenía en la élite, era uno de los hombres en los que más confiaba Néstor Lorenzo. Ahora, por su nivel actual, no puede ser así.

Buscando recuperar dicho goleador que algún momento fue Durán, es que a lo largo de las últimas semanas su club lo ha tratado para una recuperación total de sus capacidades físicas.

Al parecer, y según lo mencionado por el diario Skorer, el ariete “regresará al equipo durante el parón internacional”, fue la actualización otorgada en las últimas horas.

Es decir, que durante esta semana larga que las selecciones citaron a varios de los jugadores regados por el mundo, también Jhon Jader estará volviendo a trabajos con Fenerbahçe.

De a poco habría quedado atrás una “inflamación ósea” que le acarreó más del tiempo previsto; sin embargo, ya se habla de que “se ha curado por completo”.

Jhon Jader Durán entrenando en el gimnasio, luego de su lesión. | Foto: Prensa Fenerbahce

Para el delantero pareciera ser importante respetarse los tiempos estipulados para su recuperación, dado que antes era obligado a jugar, según lo dio a conocer su técnico, Domenico Tedesco.

“Durán no quiere arriesgarse a sufrir una lesión debido al dolor que experimenta ocasionalmente”, añade el citado medio de cómo avanza el proceso.

Como es de esperarse, los médicos de la escuadra de la que hace parte Jhon le han estado “monitoreando de cerca el estado”. Para los galenos, así como para el jugador y el club, “el objetivo del jugador es regresar con el equipo por después del parón internacional”.

¿Cuándo volvería a jugar?

Si todo marcha como está previsto, para el próximo juego de Superliga de Turquía el delantero podría estar, al menos, como suplente.

Dicho juego del rentado local será el 19 de octubre en condición de local, cuando enfrenten a Fatih Karagümrük SK.

De no darse acción del colombiano en dicho día, a la semana siguiente en el juego por Europa League sí se esperaría verle tras la extensa para.

Frente al Stuttgart por la fecha 3 de la primera fase, se daría el regreso el próximo 23 de octubre, en juego que se disputará en horario colombiano a las 11:45 a.m.