Para ese instante, no se pensaba que fuese algo que revistiera gravedad alta para el atacante; sin embargo, el paso de los días ha mostrado la verdadera realidad.

Jhon Durán seguirá entre algodones por su lesión en Turquía. | Foto: Anadolu via Getty Images

En la prensa turca han estado muy al pendiente de lo que le sucede al goleador y, recientemente, han entregado otro nuevo parte médico.

Según lo expuesto por Ersan Serdal en X, “a Jhon Durán, del Fenerbahçe, le han diagnosticado una fractura por estrés”.

Esta no había sido la lesión que en principio se había reportado. Ahora, las cosas parecen ser más complejas, dado que “el delantero colombiano estará de baja entre 6 y 8 semanas”.

Este no fue el único comunicador que informó de lo que le sucede a Durán. Barış Yurduseven también entregó algunos detalles más.

“La información que recibí es que Jhon Durán tiene una fractura por estrés. Es posible que no regrese en dos semanas”, aseveró el citado.

De esta forma, quedaría postergada sin fecha oficial la vuelta de Jhon Jader a las canchas con Fenerbahçe.

En principio, iban a ser cuatro los duelos en los que no iba a poder estar, pero ahora, podrían llegar a ser más, tanto de Superliga turca como de Europa League.

17/09: Fenerbahce vs. Alanyaspor

21/09: Kasimpasa vs. Fenerbahce

24/09: Dinamo Zagrebb vs. Fenerbahce

28/09: Antalyaspor vs. Fenerbahce

Hinchas se sienten ‘estafados’

Ante pocos reportes oficiales que se han brindado por parte del club del que hace parte Durán, las reacciones de los aficionados en redes sociales se han hecho virales.

Tras la salida de la lista de convocados para el juego de la presente semana ante Dinamo Zagreb, por Europa League, algunos partidarios del club cargaron en contra de las directivas y el mismo jugador.

Jhon Jader Durán entrenando en el gimnasio, en medio de su lesión | Foto: Prensa Fenerbahce

Su no presencia entre los llamados para la cita europea hizo que se vieran mensajes donde se habla de una supuesta ‘estafa’ para estos en la compra del atacante de Selección Colombia.

“No ha habido ninguna explicación sobre la lesión de Jhon Durán, a quien le pagamos entre el 20 % y el 25 % de su salario. Si nos estafaron, digámoslo abiertamente”, pide uno a los dirigentes.

Otro más le reclamó al jugador no haber sido intervenido quirúrgicamente para tener una recuperación más rápida de la lesión.

“Ese desastre, si no se hubiera operado, probablemente no habría jugado la próxima temporada. Dios nos ha protegido”, se lee en X.

Este mismo se lamenta por la poca actividad que ha tenido Durán desde su llegada.

Además, de que cuando se dé su vuelta la falta de ritmo le podrá pesar para tener su mejor versión en Fenerbahçe.