Jhon Jáder Durán: estado en el que fue visto preocupa; video salió a la luz

Más larga de lo esperado será la espera para poder volver a ver al atacante, disputar un juego con Fenerbahçe.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 7:47 p. m.
Jhon Jader Durán no vive el mejor de los presentes con Fenerbahçe
Jhon Jader Durán no vive el mejor de los presentes con Fenerbahçe | Foto: Getty Images

Está más que confirmado que las últimas noticias de Jhon Jáder Durán no han sido las mejores.

Después de lo que fue su lesión hace un par de semanas, se vienen entregando actualizaciones de su estado y nada es alentador.

En las últimas horas, un video ha surgido a través de redes sociales donde se ve al jugador teniendo que apoyarse en un par de muletas.

Dicha grabación se produjo en lo que parece ser un aeropuerto, donde tomaría un avión que lo llevaría de vuelta a Turquía, país del Fenerbahçe.

Según las informaciones que se manejan desde Europa, el colombiano estuvo en Barcelona tratándose la afectación en uno de sus tobillos.

Una vez hecho el procedimiento que requería, nuevamente se dio su regreso hacia Estambul.

En dicho desplazamiento fue que requirió la ayuda de las muletas, las cuales después ya pudo dejar a un lado para caminar por sus propios medios.

Contexto: Jhon Jader Durán conoció su suerte en Europa: Fenerbahçe tomó última decisión oficial

Medios internacionales como Sporx dieron más detalles al respecto: “Jhon Durán, quien recibió una inyección en el tobillo hace dos días, será revisado hoy por los médicos del club”.

“Se definirá cuándo podrá reanudar los entrenamientos”, completaron.

Yağız Sabuncuoğlu, reconocido periodista turco en días pasados, ya había puesto el ojo sobre la situación de Jhon Durán.

Al parecer, este acarreaba dolores de hace bastante tiempo, lo que le impedían estar a plenitud para desarrollarse de la mejor forma con su club.

Jhon Jáder Durán marcó doblete en su debut de pretemporada con Fenerbahce
Jhon Jáder Durán no la viene pasando bien en Fenerbahce | Foto: X @fenerbahce

“Durante la época de José Mourinho, al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar cuando tenía dolor”, precisó.

“Lo lanzaban al campo cuando estaba físicamente débil, cuando tenía dolor”, contaba de las formas en las que se manejó el tema del colombiano.

“Si Jhon Durán sigue lesionado hoy, es por este tipo de incidentes”, reveló.

Destierro temporal de Colombia

De todo se dijo de la ausencia de Durán en la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Entre las versiones soltadas estuvo que había existido una pelea con el entrenador del equipo nacional, Néstor Lorenzo.

Jhon Durán con la Selección Colombia ya ha demostrado que puede ser titular del equipo de Lorenzo
Jhon Durán pasa horas complejas en la disciplina de Selección Colombia | Foto: Getty Images

A la par de esto, llegaron hasta a dudar de la lesión vivida por el joven de 21 años.

El propio entrenador al servicio de la Tricolor fue quien quitó fuerza a esos rumores sin fundamento que se generaron.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente; pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador”, pidió.

”No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta; son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan”, reveló del malestar que aquejaba a su pupilo.

Contexto: Amaranto Perea contó la verdad sobre supuesta pelea de Jhon Durán en la selección Colombia

Sobre la supuesta discusión acalorada que tuvieron entre sí, Lorenzo le bajó la fuerza de manera radical.

Sobre los motivos de la no aparición del jugador en el listado para los juegos ante Bolivia y Venezuela, estos fueron relacionados con la salud del jugador.

Se espera que con la recuperación de Jhon Jader en dos semanas, y su vuelta a competencias, este mejore su nivel para volver a ser considerado en los amistosos de fin del año 2025.

