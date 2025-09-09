Jhon Jader Durán conoció su suerte en Europa: Fenerbahçe tomó última decisión oficial

Durante las últimas semanas mucho se especuló sobre el próximo entrenador para Jhon Jader Durán en el Fenerbahçe, de Turquía.

Hace un par de semanas, tras el fracaso que vivieron en la fase previa de Champions League, José Mourinho fue removido del cargo al frente del conjunto de Estambul.

Dicha actualización ponía al jugador en el limbo sobre lo que le depararía su futuro en el cuadro al que hace poco llegó.

Jhon Durán mientras compartió con Mourinho en Turquía. | Foto: Getty Images

Algunos nombres fueron acercados a la dirección técnica del club del que hace parte Durán, pero solo hasta este martes se confirmó.

Según lo indicado de manera oficial por el propio Fenerbahçe: “Nuestro nuevo director técnico es Domenico Tedesco”, anunciaron.

“Domenico Tedesco ha sido nombrado director técnico del equipo profesional A de fútbol de nuestro club”, completaron de la actualización para el futuro de Durán.

Además de eso, dieron a conocer cuál había sido el vínculo contractual alcanzado: “Se ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de 2 años”.

Ailemize hoş geldin Domenico Tedesco!



💛💙 pic.twitter.com/tFOtCMe9Nl — Londra Fenerbahçeliler Derneği (@FenerbahceLDN) September 9, 2025

“Estará asistido por Gökhan Gönül, uno de nuestros antiguos capitanes que vistió nuestra camiseta a rayas durante muchos años”, dijeron de los acompañantes para el director técnico.

En las próximas horas se dará el evento que formalizará el arribo del nuevo estratega a las filas de Fenerbahçe.

“Los detalles sobre la ceremonia de firma de nuestro nuevo equipo técnico se compartirán más adelante”, apuntan.

Historia de Tedesco

Con 39 años, al italo-alemán se le ha visto tener una experiencia extensa en diversos clubes de Europa.

Empezó en suelo germano con el Erzgebirge Aue, con el que tuvo buen rendimiento, y esto le permitió irse para la primera división a ser parte de Schalke 04.

Después de dos temporadas en la Bundesliga, donde llegó a acumular un rendimiento del 51%, se dio su salida para irse al Spartak de Moscú.

A lo largo de dos años estuvo en uno de los más poderosos del balompié ruso, con quienes igualó las cifras de su anterior experiencia en los bancos técnicos.

Por encima del 55% estuvo el saldo final de su paso por Rusia. Esta liga menor de Europa vio pasar a Tedesco, quien para la campaña 2021/2022 se fue a RB Leipzig.

Con un 60% de rendimiento acabó su paso por los alemanes después de dos años y, desde ahí, tomó las riendas del seleccionado de Bélgica.

Domenico Tedesco fue seleccionador de Bélgica. | Foto: Getty Images

Con más de 200 partidos dirigidos, 98 ganados, 44 empatados y 60 perdidos, hace poco acabó su paso por un seleccionado.

Ahora se le presenta una nueva oportunidad de comandar un club; será el onceno turco que espera poder ser protagonista de la Superliga Turca, donde hay dominio marcado del Galatasaray.